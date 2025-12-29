Balade contée Espelette
Balade contée
Marché couvert Espelette Pyrénées-Atlantiques
Gratuit
Début : 2026-07-15
fin : 2026-07-15
2026-07-15
Alliez le plaisir d’une balade tranquille dans les rues d’Espelette et la magie des contes. Pour cela, rien de plus simple rendez-vous au marché couvert, tendez l’oreille, et laissez-vous guider par Sylvaine Terpereau, conteuse d’histoires merveilleuses. Tout public. .
Marché couvert Espelette 64250 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 59 09 80
English : Balade contée
L’événement Balade contée Espelette a été mis à jour le 2025-12-26 par Office de Tourisme Pays Basque