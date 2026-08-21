Balade contée et musicale avec des artistes qui réveillent la poésie de l’histoire du vieux château médiéval à l’origine, 18 Les Boucheries, 85130 Les Landes-Genusson, Les Landes-Genusson

Informations pratiques

Balade contée et musicale avec des artistes qui réveillent la poésie de l’histoire du vieux château médiéval à l’origine Dimanche 20 septembre, 17h00 18 Les Boucheries, 85130 Les Landes-Genusson Vendée

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T17:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:30:00+02:00

Fin : 2026-09-20T17:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:30:00+02:00

Au cœur de La Closerie du Vieux Château, sur le site de la Cité des Oiseaux, cette bâtisse de plus de 5 siècles ouvre ses portes pour une visite originale où la petite et la grande histoire se mêlent. Laissez-vous guider à travers ses pierres chargées de mémoire, avant de vous laisser emporter par une balade musicale improvisée par des artistes en résidence. Un moment suspendu, entre patrimoine et poésie.

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©Closerie du vieux château