Informations pratiques

Treffiagat

Balade contée et musicale en bord de mer Tout public

2 Avenue du Port Treffiagat Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-05

fin : 2026-08-05

Date(s) :

2026-08-05

Nathalie Faverais Conteuse et Marion Perrier musicienne chanteuse, vous proposent une balade contée en bord de mer.

L’occasion de vivre un moment suspendu en écoutant des contes mystérieux, drôles, émouvants toujours en relation avec l’océan et accompagnés de chansons tout aussi habitées.

Tout public.

Réservation par téléphone. .

2 Avenue du Port Treffiagat 29730 Finistère Bretagne +33 6 26 57 73 48

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English :

L’événement Balade contée et musicale en bord de mer Tout public Treffiagat a été mis à jour le 2026-07-16 par OT Destination Pays Bigouden