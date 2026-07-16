Informations pratiques

Saint-Lon-les-Mines

Balade contée et naturaliste

Route de la Payolle Saint-Lon-les-Mines Landes

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-30 14:30:00

fin : 2026-09-30 16:30:00

Date(s) :

2026-09-30

En utilisant les sacs à dos d’explorateurs en prêts à la médiathèque, partez à la découverte de la faune et la flore qui se cache près de nous, tout en écoutant les légendes d’antan

Animé par Estelle des pins parleurs et une animatrice du CPIE

à partir de 7 ans

Gratuit, sur réservation

En utilisant les sacs à dos d’explorateurs en prêts à la médiathèque, partez à la découverte de la faune et la flore qui se cache près de nous, tout en écoutant les légendes d’antan

Animé par Estelle des pins parleurs et une animatrice du CPIE

à partir de 7 ans

Gratuit, sur réservation .

Route de la Payolle Saint-Lon-les-Mines 40300 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 90 58 43 bibliotheque.stlonlesmines@orange.fr

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English : Balade contée et naturaliste

By using the explorer backpacks available at the media center, set out to discover the flora and fauna hidden right here in our neighborhood, while listening to legends of yesteryear

Led by Estelle from “Les Pins Parleurs” and a CPIE facilitator

Ages 7 and up

Free, by reservation

L’événement Balade contée et naturaliste Saint-Lon-les-Mines a été mis à jour le 2026-07-16 par OT Pays d’Orthe et Arrigans