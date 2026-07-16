Balade contée et naturaliste Saint-Lon-les-Mines
mercredi 30 septembre 2026 · Saint-Lon-les-Mines
Informations pratiques
Saint-Lon-les-Mines
Balade contée et naturaliste
Route de la Payolle Saint-Lon-les-Mines Landes
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-30 14:30:00
fin : 2026-09-30 16:30:00
Date(s) :
2026-09-30
En utilisant les sacs à dos d’explorateurs en prêts à la médiathèque, partez à la découverte de la faune et la flore qui se cache près de nous, tout en écoutant les légendes d’antan
Animé par Estelle des pins parleurs et une animatrice du CPIE
à partir de 7 ans
Gratuit, sur réservation
En utilisant les sacs à dos d’explorateurs en prêts à la médiathèque, partez à la découverte de la faune et la flore qui se cache près de nous, tout en écoutant les légendes d’antan
Animé par Estelle des pins parleurs et une animatrice du CPIE
à partir de 7 ans
Gratuit, sur réservation .
Route de la Payolle Saint-Lon-les-Mines 40300 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 90 58 43 bibliotheque.stlonlesmines@orange.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Balade contée et naturaliste
By using the explorer backpacks available at the media center, set out to discover the flora and fauna hidden right here in our neighborhood, while listening to legends of yesteryear
Led by Estelle from “Les Pins Parleurs” and a CPIE facilitator
Ages 7 and up
Free, by reservation
L’événement Balade contée et naturaliste Saint-Lon-les-Mines a été mis à jour le 2026-07-16 par OT Pays d’Orthe et Arrigans
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