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Balade contée et naturaliste Saint-Lon-les-Mines

mercredi 30 septembre 2026 · Saint-Lon-les-Mines

Balade contée et naturaliste Saint-Lon-les-Mines

Informations pratiques

Début
mercredi 30 septembre 2026
Fin
mercredi 30 septembre 2026
Heure de début
14:30:00
Adresse
Route de la Payolle
Ville
40300 Saint-Lon-les-Mines
Département
Landes
Tarif
Gratuit

Saint-Lon-les-Mines

Balade contée et naturaliste

Route de la Payolle Saint-Lon-les-Mines Landes

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-30 14:30:00
fin : 2026-09-30 16:30:00

Date(s) :
2026-09-30

En utilisant les sacs à dos d’explorateurs en prêts à la médiathèque, partez à la découverte de la faune et la flore qui se cache près de nous, tout en écoutant les légendes d’antan
Animé par Estelle des pins parleurs et une animatrice du CPIE
à partir de 7 ans
Gratuit, sur réservation
En utilisant les sacs à dos d’explorateurs en prêts à la médiathèque, partez à la découverte de la faune et la flore qui se cache près de nous, tout en écoutant les légendes d’antan
Animé par Estelle des pins parleurs et une animatrice du CPIE
à partir de 7 ans
Gratuit, sur réservation   .

Route de la Payolle Saint-Lon-les-Mines 40300 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 90 58 43  bibliotheque.stlonlesmines@orange.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Balade contée et naturaliste

By using the explorer backpacks available at the media center, set out to discover the flora and fauna hidden right here in our neighborhood, while listening to legends of yesteryear
Led by Estelle from “Les Pins Parleurs” and a CPIE facilitator
Ages 7 and up
Free, by reservation

L’événement Balade contée et naturaliste Saint-Lon-les-Mines a été mis à jour le 2026-07-16 par OT Pays d’Orthe et Arrigans

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