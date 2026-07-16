Café philo Saint-Lon-les-Mines
samedi 3 octobre 2026 · Saint-Lon-les-Mines
Informations pratiques
Saint-Lon-les-Mines
Café philo
Route de la Payolle Saint-Lon-les-Mines Landes
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-03 10:00:00
fin : 2026-10-03 12:00:00
Date(s) :
2026-10-03
Venez échanger et discuter sur la thématique du mouvement. Le café philo vous permettra de développer votre esprit critique, mais également d’écouter les autres et de débattre de sujets profonds.
À partir de 14 ans
Gratuit, sur réservation
Animé par Christophe Lamoure, auteur et philosophe
Venez échanger et discuter sur la thématique du mouvement. Le café philo vous permettra de développer votre esprit critique, mais également d’écouter les autres et de débattre de sujets profonds.
À partir de 14 ans
Gratuit, sur réservation
Animé par Christophe Lamoure, auteur et philosophe .
Route de la Payolle Saint-Lon-les-Mines 40300 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 90 58 43 bibliotheque.stlonlesmines@orange.fr
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English : Café philo
Come share your thoughts and discuss the topic of movement. The philosophy café will help you develop your critical thinking skills, as well as listen to others and debate profound topics.
Ages 14 and up
Free, by reservation
Hosted by Christophe Lamoure, author and philosopher
L’événement Café philo Saint-Lon-les-Mines a été mis à jour le 2026-07-16 par OT Pays d’Orthe et Arrigans
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