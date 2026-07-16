Informations pratiques

Saint-Lon-les-Mines

Café philo

Route de la Payolle Saint-Lon-les-Mines Landes

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-03 10:00:00

fin : 2026-10-03 12:00:00

Date(s) :

2026-10-03

Venez échanger et discuter sur la thématique du mouvement. Le café philo vous permettra de développer votre esprit critique, mais également d’écouter les autres et de débattre de sujets profonds.

À partir de 14 ans

Gratuit, sur réservation

Animé par Christophe Lamoure, auteur et philosophe

Venez échanger et discuter sur la thématique du mouvement. Le café philo vous permettra de développer votre esprit critique, mais également d’écouter les autres et de débattre de sujets profonds.

À partir de 14 ans

Gratuit, sur réservation

Animé par Christophe Lamoure, auteur et philosophe .

Route de la Payolle Saint-Lon-les-Mines 40300 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 90 58 43 bibliotheque.stlonlesmines@orange.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Café philo

Come share your thoughts and discuss the topic of movement. The philosophy café will help you develop your critical thinking skills, as well as listen to others and debate profound topics.

Ages 14 and up

Free, by reservation

Hosted by Christophe Lamoure, author and philosopher

L’événement Café philo Saint-Lon-les-Mines a été mis à jour le 2026-07-16 par OT Pays d’Orthe et Arrigans