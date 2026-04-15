Balade contée – Etang de Sacy-le-Grand, Les marais communaux de Sacy-le-Grand, Sacy-le-Grand

Balade contée – Etang de Sacy-le-Grand Samedi 4 juillet, 10h00 Les marais communaux de Sacy-le-Grand Oise

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-07-04T10:00:00+02:00 – 2026-07-04T18:00:00+02:00

Fin : 2026-07-04T10:00:00+02:00 – 2026-07-04T18:00:00+02:00

Dans le cadre de la journée festive « Les estivales en folie à Sacy », organisée par le Conservatoire des Espaces Naturels des Hauts-de-France.

Les marais communaux de Sacy-le-Grand sacy-le-grand Sacy-le-Grand 60700 Oise Hauts-de-France [{« type »: « link », « value »: « https://www.cen-hautsdefrance.org/animation/les-estivales-en-folie-a-sacy/ »}]

Contes nature et balade contée à Sacy-le-Grand Bulles de Théâtre