Fontaine-sur-Ay

Balade contée & gourmande à Avenay-Val-d’Or

Avenay-Val-d’Or Fontaine-sur-Ay Marne

Tarif : 0 – 0 – 5 EUR

Tarif enfant

Tarif enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-17

fin : 2026-10-17

Date(s) :

2026-10-17

Pour sa 11 ème édition des Balades Contées, l’Office de Tourisme d’Hautvillers et les conteurs du Val de Livre vous invitent à (re)découvrir l’histoire du village d’Avenay-Val-d’Or.Tout public

Pour sa 11 ème édition des Balades Contées, l’Office de Tourisme d’Hautvillers et les conteurs du Val de Livre vous invitent à (re)découvrir l’histoire du village d’Avenay-Val-d’Or.

De l’origine de son nom à l’histoire de ses édifices, en passant par son vignoble, venez écouter les anecdotes de nos guides et goûter les spécialités locales lors de pauses gourmandes.

– La découverte de l’histoire d’Avenay-Val-d’Or.

– Une visite guidée pleine de surprises.

– Un accompagnement par un guide

Informations importantes

En cas de mauvais temps, cette manifestation sera annulée et un remboursement sera effectué.

Prérequis

Les mineurs devront être accompagnés de leurs parents.

Réservation en ligne obligatoire, à venir .

Avenay-Val-d’Or Fontaine-sur-Ay 51160 Marne Grand Est

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English : Balade contée & gourmande à Avenay-Val-d’Or

For the 11th edition of Balades Contées, the Hautvillers Tourist Office and the storytellers of Val de Livre invite you to (re)discover the history of the village of Avenay-Val-d’Or.

L’événement Balade contée & gourmande à Avenay-Val-d’Or Fontaine-sur-Ay a été mis à jour le 2026-06-15 par Agence de Développement Touristique de la Marne