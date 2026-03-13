Balade contée La Hexenacht à Hombourg-Haut Hombourg-Haut

Balade contée La Hexenacht à Hombourg-Haut

rue de l’église Hombourg-Haut Moselle

Tarif : – – EUR

11

Tarif enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mercredi Mercredi 2026-04-22 15:00:00

fin : 2026-04-22 17:00:00

Date(s) :

2026-04-22

À l’occasion de la Hexenacht, la nuit des sorcières, plongez dans l’univers fascinant des légendes et des mystères !

La Plume des Lacs proposera une animation contée spécialement imaginée pour les enfants. Au fil des histoires, les jeunes participants seront invités à entrer dans le récit répondre aux énigmes, aider les personnages, murmurer des formules magiques ou encore imaginer la suite de l’aventure.

Entre sorcières malicieuses, créatures mystérieuses et légendes locales, les contes feront voyager les enfants dans un monde où l’imaginaire se mêle à l’histoire du territoire. Chaque récit devient une aventure collective où le public participe pleinement à la magie du moment.

Cette animation ludique et immersive promet un moment convivial, rempli de mystère, de rires et d’enchantement, pour célébrer ensemble les traditions et l’imaginaire de la Hexenacht.

A partir de 4 ans.Enfants

11 .

rue de l’église Hombourg-Haut 57470 Moselle Grand Est +33 3 87 90 53 53 accueil@tourismefreyming-merlebach.fr

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English :

Dive into the fascinating world of legends and mysteries for Hexenacht, the night of the witches!

La Plume des Lacs will be offering storytelling activities specially designed for children. As the stories unfold, young participants will be invited to take part in the story: answering riddles, helping characters, whispering magic spells or imagining the next part of the adventure.

From mischievous witches to mysterious creatures and local legends, the tales will take children on a journey to a world where the imaginary blends with local history. Each story becomes a collective adventure, with the audience fully participating in the magic of the moment.

This fun and immersive event promises a convivial moment, filled with mystery, laughter and enchantment, as we celebrate the traditions and imagination of the Hexenacht region.

For ages 4 and up.

L’événement Balade contée La Hexenacht à Hombourg-Haut Hombourg-Haut a été mis à jour le 2026-03-13 par OFFICE DE TOURISME PAYS DE FREYMING-MERLEBACH