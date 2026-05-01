Course National VTT UFOLEP rue de l’étang Hombourg-Haut

Hombourg-Haut

Course National VTT UFOLEP

rue de l’étang Forêt de la Papiermühle Hombourg-Haut Moselle

Tarif : – – EUR

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Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi Vendredi 2026-05-15 08:00:00

fin : 2026-05-16 18:00:00

Date(s) :

2026-05-15

Les 15 et 16 mai, la commune de Hombourg-Haut accueillera le National VTT UFOLEP, l’un des plus grands rendez-vous du VTT amateur en France. Pendant deux jours, près de 1000 compétiteurs venus de toute la France s’affronteront sur des parcours exigeants, techniques et spectaculaires, au cœur d’un territoire à la fois naturel et historique. Des courses toutes catégories jeunes, adultes, féminines et tandem. Un village VTT dynamique avec animations, stands, restauration et ateliers découvertes. Un moment fort, à la croisée du sport, du partage et de la convivialité.Tout public

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rue de l’étang Forêt de la Papiermühle Hombourg-Haut 57470 Moselle Grand Est +33 3 87 66 10 47 ufolep57@gmail.com

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English :

On May 15 and 16, the town of Hombourg-Haut will be hosting the National VTT UFOLEP, one of the biggest amateur mountain bike events in France. For two days, some 1,000 competitors from all over France will battle it out on demanding, technical and spectacular courses, in the heart of a natural and historic landscape. Races in all categories: youth, adult, women and tandem. A dynamic mountain bike village with entertainment, stands, food and drink, and discovery workshops. An unforgettable event, where sport, sharing and conviviality come together.

L’événement Course National VTT UFOLEP Hombourg-Haut a été mis à jour le 2026-04-10 par OFFICE DE TOURISME PAYS DE FREYMING-MERLEBACH