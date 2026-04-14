Rendez-vous dans le jardin à l’anglaise du Château d’Hausen, Parc du Château, Hombourg Haut

Rendez-vous dans le jardin à l’anglaise du Château d’Hausen Dimanche 7 juin, 10h00 Parc du Château Moselle

Gratuit

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-07T10:00:00+02:00 – 2026-06-07T19:00:00+02:00

Fin : 2026-06-07T10:00:00+02:00 – 2026-06-07T19:00:00+02:00

Venez vivre une journée magique dans le parc du Château d’Hausen, protégé au titre des Monuments Historiques !

• Bassin et grotte : un cadre enchanteur pour une balade hors du temps

• Décorations et statues : découvrez des installations uniques au fil de votre promenade

• Déambulation libre : flânez dans ce parc historique et laissez-vous inspirer

• Parc du Château d’Hausen : un lieu chargé d’histoire et de beauté naturelle

• Entrée libre : venez partager ce moment unique en famille ou entre amis

Le 7 juin, plongez dans un univers de nature et de créativité :

Pour tous :

• Bourse aux plantes

• Métiers d’art (poterie, céramique, vannerie, nichoirs, décorations en bois et en métal…)

• Produits du terroir

• Promenade poétique avec la « brouette miroir »

• « Le coin des peintres » : échanges entre les visiteurs et les artistes qui peignent les jardins

Petite cérémonie pour l’attribution du label « ENSEMBLE ARBORE REMARQUABLE », décerné le 15 octobre 2025, par l’association A.R.B.R.E.S pour les deux platanes surplombant le parc du château d’Hausen.

Animations pour les plus jeunes :

• Atelier pour petits et grands : « Les Jardins à travers les Lunettes ! »

• Sensibilisation à l’environnement et découverte des outils d’antan

• Médiation animale

• Balade à poney

Parc du Château 17 rue de Metz 57470 Hombourg Haut Hombourg Haut 57470 Cité la Chapelle Moselle Grand Est Le château est construit en 1760-65, à la place d’anciens moulins sur la Rosselle et à proximité de la forge, par la célèbre famille lorraine des De Wendel (Charles De Wendel est alors maître des forges d’Hayange). L’autorisation est obtenue du Duc de Lorraine Stanislas en 1758.

C’est en 1808 que le château devient la propriété d’Ignace-Charles d’Hausen de Weidesheim, neveu d’Anne Marguerite d’Hausen de Weidesheim (épouse de Charles de Wendel), dont les terres d’origine se situent sur la commune de Kalhausen, non loin de Bitche et Sarreguemines.

La bâtisse deviendra la propriété des Gouvy en 1882. En 1937, c’est la Compagnie Houillère de Sarre-et-Moselle qui rachète le château puis, en 1946, ce seront les HBL (Houillères du Bassin de Lorraine) : le château devient le siège de leur Conseil d’Administration. Jusqu’en 1996, il accueillera des patrons des HBL, avant leur fin progressive. Depuis 2003, il est devenu l’Hôtel de Ville d’Hombourg-Haut.

Si les intérieurs n’ont rien gardé de leurs splendeurs, suite à ces occupations du XXème siècle, les extérieurs sont intacts. A cela, s’ajoute un superbe parc devenu public à l’arrière du château. Plusieurs parkings aux abords

Venez vivre une journée magique dans le parc du Château d’Hausen, protégé au titre des Monuments Historiques !

©ville de hombourg-haut