Hombourg-Haut

Fête d’été

rue de l’étang Hombourg-Haut Moselle

Tarif : – – EUR

3.5

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche Dimanche 2026-06-14 11:30:00

fin : 2026-06-14 17:00:00

Date(s) :

2026-06-14

L’association familiale de Hombourg-Haut vous invite à sa traditionnelle fête d’été à la Papiermühle, sur la place située derrière l’étang. Barbecue dominical (assiette côtelette ou saucisse, avec crudités ou frites), buvette, café, gâteaux. Réservation conseillée mais pas obligatoire, dans la limite des stocks disponibles.Tout public

3.5 .

rue de l’étang Hombourg-Haut 57470 Moselle Grand Est +33 6 01 63 15 74

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English :

The Hombourg-Haut family association invites you to its traditional summer festival at the Papiermühle, on the square behind the pond. Sunday barbecue (chop or sausage platter, with crudités or French fries), refreshment bar, coffee, cakes. Reservations recommended but not essential, subject to availability.

L’événement Fête d’été Hombourg-Haut a été mis à jour le 2026-04-30 par OFFICE DE TOURISME PAYS DE FREYMING-MERLEBACH