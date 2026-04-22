Balad’apéro sauvage rue Sainte Catherine Hombourg-Haut

Hombourg-Haut

Balad’apéro sauvage

rue Sainte Catherine Parking à doite de la Collégiale Hombourg-Haut Moselle

Tarif : – – EUR

35

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi Samedi 2026-06-13 17:30:00

fin : 2026-06-13 20:30:00

Date(s) :

2026-06-13

Géraldine (Envie de Bon) vous invite à une balade conviviale de 1h30 à travers le Vieux-Hombourg, à la découverte des plantes sauvages, de leurs secrets et de leurs usages. Après cette immersion, vous dégusterez des mets et boissons confectionnés à partir de végétaux sauvages et fruits et légumes locaux. Entre saveurs salées et sucrées, boissons originales et échanges gourmands, c’est l’occasion de joindre l’utile à l’agréable apprendre, goûter et se régaler ensemble. Sur inscription préalable auprès de l’Office de tourisme.Tout public

35 .

rue Sainte Catherine Parking à doite de la Collégiale Hombourg-Haut 57470 Moselle Grand Est +33 3 87 90 53 53 accueil@tourismefreyming-merlebach.fr

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English :

Géraldine (Envie de Bon) invites you on a convivial 1h30 stroll through Vieux-Hombourg, discovering wild plants, their secrets and their uses. Afterwards, you’ll taste dishes and drinks made from wild plants and local fruits and vegetables. With savory and sweet flavors, original drinks and gourmet exchanges, this is an opportunity to combine business with pleasure: learning, tasting and enjoying together. Please register in advance with the Tourist Office.

L’événement Balad’apéro sauvage Hombourg-Haut a été mis à jour le 2026-04-22 par OFFICE DE TOURISME PAYS DE FREYMING-MERLEBACH