Hombourg-Haut

Portes ouvertes des sapeurs-pompiers de Hombourg-Haut

3 Rue du Ruisseau Hombourg-Haut Moselle

Tarif : – – EUR

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Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi Samedi 2026-06-27 17:00:00

fin : 2026-06-27 22:00:00

Date(s) :

2026-06-27 2026-06-28

Venez découvrir l’univers des sapeurs-pompiers, leurs véhicules, leurs équipements et les nombreuses missions qu’ils accomplissent chaque jour au service de la population. Une journée conviviale, riche en découvertes et en animations. Manœuvre, exposition, restauration et buvette.Tout public

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3 Rue du Ruisseau Hombourg-Haut 57470 Moselle Grand Est

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English :

Come and discover the world of firefighters, their vehicles, their equipment and the many missions they carry out every day in the service of the population. A convivial day, full of discoveries and entertainment. Display, exhibition, food and refreshments.

L’événement Portes ouvertes des sapeurs-pompiers de Hombourg-Haut Hombourg-Haut a été mis à jour le 2026-06-04 par OFFICE DE TOURISME PAYS DE FREYMING-MERLEBACH