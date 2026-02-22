Dînette sauvage rue Sainte Catherine Hombourg-Haut

Hombourg-Haut

Dînette sauvage

rue Sainte Catherine Vieux-Hombourg Hombourg-Haut Moselle

Tarif : – – EUR

40

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi Vendredi 2026-06-26 18:00:00

fin : 2026-06-26 20:30:00

Date(s) :

2026-06-26

Partez en pleine nature, à la découverte de la richesse des plantes sauvages comestibles, accompagné (e -s) par Morgane (praticienne en herboristerie Herbaetum) et Anne (diététicienne nutritionniste Grumbel Studio). Grâce à leurs indications vous apprendrez à les identifier pour réaliser chez vous des recettes simples, gourmandes et saines. Puis autour d’un apéritif convivial préparé par leur soins, partagez des savoirs autour de la diététique et des plantes. Goodies à emporter chez soi (fiches recettes, échantillons). À partir de 12 ans.Tout public

40 .

rue Sainte Catherine Vieux-Hombourg Hombourg-Haut 57470 Moselle Grand Est +33 3 87 90 53 53 accueil@tourismefreyming-merlebach.fr

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English :

Set off into the great outdoors to discover the wealth of edible wild plants, accompanied by Morgane (herbal practitioner Herbaetum) and Anne (dietician-nutritionist Grumbel Studio). With their guidance, you’ll learn how to identify them and create simple, delicious and healthy recipes at home. Then, over a convivial aperitif prepared by them, share knowledge about dietetics and plants. Goodies to take home (recipe cards, samples). For ages 12 and up.

L’événement Dînette sauvage Hombourg-Haut a été mis à jour le 2026-05-11 par OFFICE DE TOURISME PAYS DE FREYMING-MERLEBACH