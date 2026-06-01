Portes ouvertes du club de tennis, padel et pickleball rue de Metz Hombourg-Haut

Hombourg-Haut

Portes ouvertes du club de tennis, padel et pickleball

rue de Metz club de tennis padel de Hombourg-Haut Hombourg-Haut Moselle

Tarif : – – EUR

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Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche Dimanche 2026-06-28 09:00:00

fin : 2026-06-28 14:00:00

Date(s) :

2026-06-28

Portes ouvertes du tennis padel club de Hombourg-Haut pour découvrir le tennis, le padel et le pickleball. Aussi, stand développement durable, restauration, tombola.Tout public

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rue de Metz club de tennis padel de Hombourg-Haut Hombourg-Haut 57470 Moselle Grand Est

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English :

Open house at the Hombourg-Haut tennis padel club to discover tennis, padel and pickleball. Also, sustainable development stand, catering, tombola.

L’événement Portes ouvertes du club de tennis, padel et pickleball Hombourg-Haut a été mis à jour le 2026-06-04 par OFFICE DE TOURISME PAYS DE FREYMING-MERLEBACH