Portes ouvertes du club de tennis, padel et pickleball rue de Metz Hombourg-Haut
Portes ouvertes du club de tennis, padel et pickleball rue de Metz Hombourg-Haut dimanche 28 juin 2026.
Hombourg-Haut
Portes ouvertes du club de tennis, padel et pickleball
rue de Metz club de tennis padel de Hombourg-Haut Hombourg-Haut Moselle
Tarif : – – EUR
0
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche Dimanche 2026-06-28 09:00:00
fin : 2026-06-28 14:00:00
Date(s) :
2026-06-28
Portes ouvertes du tennis padel club de Hombourg-Haut pour découvrir le tennis, le padel et le pickleball. Aussi, stand développement durable, restauration, tombola.Tout public
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rue de Metz club de tennis padel de Hombourg-Haut Hombourg-Haut 57470 Moselle Grand Est
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English :
Open house at the Hombourg-Haut tennis padel club to discover tennis, padel and pickleball. Also, sustainable development stand, catering, tombola.
L’événement Portes ouvertes du club de tennis, padel et pickleball Hombourg-Haut a été mis à jour le 2026-06-04 par OFFICE DE TOURISME PAYS DE FREYMING-MERLEBACH
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