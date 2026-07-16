À la découverte de la Villa, siège de l’Institut Théodore Gouvy, Villa Gouvy, Hombourg-Haut

Informations pratiques

À la découverte de la Villa, siège de l’Institut Théodore Gouvy Dimanche 20 septembre, 14h30 Villa Gouvy Moselle

Entrée libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T14:30:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:30:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Visite libre d’une maison de maître, siège de l’Institut Théodore Gouvy. Découvrez la demeure dans laquelle le compositeur a composé ses œuvres majeures.

Villa Gouvy 1 rue de la Gare, 57470 Hombourg-Haut Hombourg-Haut 57470 Moselle Grand Est 03 87 81 09 59 http://www.institut-gouvy.fr L’Institut Théodore Gouvy a été créé en janvier 1995 dans le but premier d’œuvrer en faveur de la réhabilitation du compositeur Théodore Gouvy et de donner une dimension supplémentaire au travail important déjà effectué par le Chœur d’hommes de Hombourg-Haut, sous l’impulsion de son président Sylvain Teutsch.

Il a son siège dans les locaux de la villa Gouvy, propriété de la Ville de Hombourg-Haut. C’est dans cette belle maison de maître, construite par Alexandre Gouvy, frère du compositeur, en 1855, que ce dernier a vécu les trente dernières années de sa vie et composé ses œuvres les plus importantes.

Depuis plus de trente ans, cette association organise les Rencontres musicales (série de concerts), édite les partitions du compositeur, participe à des salons, expositions, colloques… ou encore propose des visites pédagogiques pour faire prendre conscience aux plus jeunes de la qualité de cet artiste lorrain.

Ce lieu, qui accueillit au XIXe siècle des artistes renommés, est aujourd’hui le lien entre un passé glorieux et un présent fait d’échanges et de dialogues transfrontaliers.

Visite libre d’une maison de maître, siège de l’Institut Théodore Gouvy. Découvrez la demeure dans laquelle le compositeur a composé ses œuvres majeures.

©Institut Gouvy