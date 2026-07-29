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AGENDA · Hombourg-Haut

Les petits artistes des plantes sauvages Hombourg-Haut

mercredi 12 août 2026 · Hombourg-Haut

Informations pratiques

Début
mercredi 12 août 2026
Fin
mercredi 12 août 2026
Heure de début
14:30:00
Adresse
rue de l'église
Ville
57470 Hombourg-Haut
Département
Moselle
Tarif
5 Tarif de base plein tarif

Hombourg-Haut

Les petits artistes des plantes sauvages

rue de l’église Hombourg-Haut Moselle

Tarif : – – EUR
5
Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Mercredi Mercredi 2026-08-12 14:30:00
fin : 2026-08-12 17:30:00

Date(s) :
2026-08-12

Partez en famille à la découverte des plantes sauvages de l’été avant de créer ensemble une œuvre végétale à partir de feuilles, fleurs et couleurs naturelles. Tataki-zomé, empreintes végétales ou peinture naturelle, un moment créatif et sensoriel pour petits et grands.
Animé par Géraldine (Envie de Bon Cueillette sauvage). Lieu de rendez-vous communiqué lors de l’inscription auprès de l’Office de tourisme Connexion Freyming-Merlebach. Matériel fourni. Places limitées. Dès 5 ans.Enfants
5  .

rue de l’église Hombourg-Haut 57470 Moselle Grand Est +33 3 87 90 53 53  accueil@tourismefreyming-merlebach.fr

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English :

Take your family on a journey to discover summer wildflowers before creating a plant-inspired artwork together using leaves, flowers, and natural colors. Whether it’s tataki-zome, plant prints, or natural painting, this is a creative and sensory experience for young and old alike.
Led by Géraldine (Envie de Bon Cueillette sauvage). The meeting location will be provided upon registration at the Connexion Freyming-Merlebach Tourist Office. Materials provided. Limited spaces. Ages 5 and up.

L’événement Les petits artistes des plantes sauvages Hombourg-Haut a été mis à jour le 2026-07-21 par OFFICE DE TOURISME PAYS DE FREYMING-MERLEBACH

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