Les petits artistes des plantes sauvages Hombourg-Haut
mercredi 12 août 2026 · Hombourg-Haut
Informations pratiques
Hombourg-Haut
Les petits artistes des plantes sauvages
rue de l’église Hombourg-Haut Moselle
Tarif : – – EUR
5
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Mercredi Mercredi 2026-08-12 14:30:00
fin : 2026-08-12 17:30:00
Date(s) :
2026-08-12
Partez en famille à la découverte des plantes sauvages de l’été avant de créer ensemble une œuvre végétale à partir de feuilles, fleurs et couleurs naturelles. Tataki-zomé, empreintes végétales ou peinture naturelle, un moment créatif et sensoriel pour petits et grands.
Animé par Géraldine (Envie de Bon Cueillette sauvage). Lieu de rendez-vous communiqué lors de l’inscription auprès de l’Office de tourisme Connexion Freyming-Merlebach. Matériel fourni. Places limitées. Dès 5 ans.Enfants
5 .
rue de l’église Hombourg-Haut 57470 Moselle Grand Est +33 3 87 90 53 53 accueil@tourismefreyming-merlebach.fr
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English :
Take your family on a journey to discover summer wildflowers before creating a plant-inspired artwork together using leaves, flowers, and natural colors. Whether it’s tataki-zome, plant prints, or natural painting, this is a creative and sensory experience for young and old alike.
Led by Géraldine (Envie de Bon Cueillette sauvage). The meeting location will be provided upon registration at the Connexion Freyming-Merlebach Tourist Office. Materials provided. Limited spaces. Ages 5 and up.
L’événement Les petits artistes des plantes sauvages Hombourg-Haut a été mis à jour le 2026-07-21 par OFFICE DE TOURISME PAYS DE FREYMING-MERLEBACH
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