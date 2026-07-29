Soirée du rire Parc du château d’Hausen, derrière la mairie Hombourg-Haut
vendredi 31 juillet 2026 · Parc du château d'Hausen, derrière la mairie · Hombourg-Haut
Informations pratiques
Hombourg-Haut
Soirée du rire
Parc du château d’Hausen, derrière la mairie 17 rue de Metz Hombourg-Haut Moselle
Tarif : – – EUR
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Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi Vendredi 2026-07-31 20:30:00
fin : 2026-07-31 22:30:00
Date(s) :
2026-07-31
Préparez-vous à passer une soirée placée sous le signe de l’humour avec Julien Strelzyk, Jérémy Mandarès, Flora Amara et Gabriel Francès. Entrée libre, buvette et restauration sur place.Tout public
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Parc du château d’Hausen, derrière la mairie 17 rue de Metz Hombourg-Haut 57470 Moselle Grand Est +33 3 72 36 22 70 contact@acces-hombourg-haut.fr
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English :
Get ready for an evening full of humor with Julien Strelzyk, Jérémy Mandarès,%Flora Amara, and Gabriel Francès. Free admission; refreshments and food available on site.
L’événement Soirée du rire Hombourg-Haut a été mis à jour le 2026-07-23 par OFFICE DE TOURISME PAYS DE FREYMING-MERLEBACH
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