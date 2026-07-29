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Soirée du rire Parc du château d’Hausen, derrière la mairie Hombourg-Haut

vendredi 31 juillet 2026 · Parc du château d'Hausen, derrière la mairie · Hombourg-Haut

Soirée du rire Parc du château d’Hausen, derrière la mairie Hombourg-Haut

Informations pratiques

Début
vendredi 31 juillet 2026
Fin
samedi 1 août 2026
Heure de début
20:30:00
Lieu
Parc du château d'Hausen, derrière la mairie
Adresse
17 rue de Metz
Ville
57470 Hombourg-Haut
Département
Moselle
Tarif
0 Gratuit

Hombourg-Haut

Soirée du rire

Parc du château d’Hausen, derrière la mairie 17 rue de Metz Hombourg-Haut Moselle

Tarif : – – EUR
0
Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi Vendredi 2026-07-31 20:30:00
fin : 2026-07-31 22:30:00

Date(s) :
2026-07-31

Préparez-vous à passer une soirée placée sous le signe de l’humour avec Julien Strelzyk, Jérémy Mandarès, Flora Amara et Gabriel Francès. Entrée libre, buvette et restauration sur place.Tout public
0  .

Parc du château d’Hausen, derrière la mairie 17 rue de Metz Hombourg-Haut 57470 Moselle Grand Est +33 3 72 36 22 70  contact@acces-hombourg-haut.fr

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English :

Get ready for an evening full of humor with Julien Strelzyk, Jérémy Mandarès,%Flora Amara, and Gabriel Francès. Free admission; refreshments and food available on site.

L’événement Soirée du rire Hombourg-Haut a été mis à jour le 2026-07-23 par OFFICE DE TOURISME PAYS DE FREYMING-MERLEBACH

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