Un soir d’été Plantes sauvages et douceur estivale Parc du château d’Hausen, derrière la mairie Hombourg-Haut

Hombourg-Haut

Un soir d’été Plantes sauvages et douceur estivale

Parc du château d’Hausen, derrière la mairie 17 rue de Metz Hombourg-Haut Moselle

Tarif : – – EUR

15

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mercredi Mercredi 2026-07-29 18:30:00

fin : 2026-07-29 20:30:00

Date(s) :

2026-07-29

Animé par Géraldine T. de Envie de Bon. À l’ombre des arbres centenaires du parc du Château d’Hausen, partez pour une parenthèse nature au cœur de l’été. Entre les allées discrètes et les recoins sauvages du parc, nous prendrons le temps d’observer les plantes qui poussent librement, de découvrir leurs histoires, leurs usages et les liens qu’elles tissent avec notre quotidien. Le parcours varie selon les plantes du moment et l’inspiration… chaque soirée est unique une soirée d’été pour ralentir et regarder la nature autrement. Sur inscription auprès de l’Office de tourisme, places limitées. Gratuit pour les enfants accompagnés d’un adulte.Tout public

15 .

Parc du château d’Hausen, derrière la mairie 17 rue de Metz Hombourg-Haut 57470 Moselle Grand Est +33 3 87 81 48 69 mairie@hombourg-haut.com

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English :

Hosted by Géraldine T. of Envie de Bon. In the shade of the century-old trees in the Château d’Hausen park, take a break to enjoy nature in the heart of summer. Amid the quiet paths and wild nooks of the park, we’ll take the time to observe the plants growing freely, discover their stories, their uses, and the connections they forge with our daily lives. The tour varies depending on the plants in season and our inspiration… every evening is unique: a summer evening to slow down and see nature in a new light. Registration required at the Tourist Office; limited spaces available. Free for children accompanied by an adult.

L’événement Un soir d’été Plantes sauvages et douceur estivale Hombourg-Haut a été mis à jour le 2026-06-17 par OFFICE DE TOURISME PAYS DE FREYMING-MERLEBACH