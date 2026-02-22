Festival itinérant La tête dans les nuages rue de l’étang Hombourg-Haut
Festival itinérant La tête dans les nuages rue de l’étang Hombourg-Haut vendredi 17 juillet 2026.
Hombourg-Haut
Festival itinérant La tête dans les nuages
rue de l’étang Étang de la Papiermühle Hombourg-Haut Moselle
Tarif : – – EUR
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Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi Vendredi 2026-07-17 16:00:00
fin : 2026-07-17 20:00:00
Date(s) :
2026-07-17
Une fête avec des spectacles et animations gratuits pour tous !
16 Spectacle tout public La liseuse de Bonne Aventure
17h Tente interactive Enchantillages, Ateliers bricolage et pratique artistique, Quiz, Défis, Dédicaces, bébés lecteurs
19h Spectacle tout public Les catastrophiques Expérience du Sorcier Almamimax
Et des jeux en bois, un coin chill, des tables à bulle, une petite boutique, un coin goûter. Buvette, petite restauration.Tout public
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rue de l’étang Étang de la Papiermühle Hombourg-Haut 57470 Moselle Grand Est contact@en-musique.fr
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English :
A party with free shows and entertainment for all!
16: Show for all ages La liseuse de Bonne Aventure (The Good Adventure Reader)
5pm: Interactive Enchantillages tent, arts and crafts workshops, quizzes, challenges, book signings, baby readers
7pm: Public show Les catastrophiques Expérience du Sorcier Almamimax (The catastrophic experience of the Wizard Almamimax)
Plus wooden games, a chill-out area, bubble tables, a small store and a snack area. Refreshments and snacks.
L’événement Festival itinérant La tête dans les nuages Hombourg-Haut a été mis à jour le 2026-06-04 par OFFICE DE TOURISME PAYS DE FREYMING-MERLEBACH
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