Festival itinérant La tête dans les nuages rue de l’étang Hombourg-Haut

Hombourg-Haut

Festival itinérant La tête dans les nuages

rue de l’étang Étang de la Papiermühle Hombourg-Haut Moselle

Tarif : – – EUR

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Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi Vendredi 2026-07-17 16:00:00

fin : 2026-07-17 20:00:00

Date(s) :

2026-07-17

Une fête avec des spectacles et animations gratuits pour tous !

16 Spectacle tout public La liseuse de Bonne Aventure

17h Tente interactive Enchantillages, Ateliers bricolage et pratique artistique, Quiz, Défis, Dédicaces, bébés lecteurs

19h Spectacle tout public Les catastrophiques Expérience du Sorcier Almamimax

Et des jeux en bois, un coin chill, des tables à bulle, une petite boutique, un coin goûter. Buvette, petite restauration.Tout public

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rue de l’étang Étang de la Papiermühle Hombourg-Haut 57470 Moselle Grand Est contact@en-musique.fr

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English :

A party with free shows and entertainment for all!

16: Show for all ages La liseuse de Bonne Aventure (The Good Adventure Reader)

5pm: Interactive Enchantillages tent, arts and crafts workshops, quizzes, challenges, book signings, baby readers

7pm: Public show Les catastrophiques Expérience du Sorcier Almamimax (The catastrophic experience of the Wizard Almamimax)

Plus wooden games, a chill-out area, bubble tables, a small store and a snack area. Refreshments and snacks.

L’événement Festival itinérant La tête dans les nuages Hombourg-Haut a été mis à jour le 2026-06-04 par OFFICE DE TOURISME PAYS DE FREYMING-MERLEBACH