Fête nationale Rue du Stade Hombourg-Haut
mardi 14 juillet 2026 · Rue du Stade · Hombourg-Haut
Informations pratiques
Hombourg-Haut
Fête nationale
Rue du Stade Parking Espace De Wendel Hombourg-Haut Moselle
Tarif : – – EUR
0
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Mardi Mardi 2026-07-14 18:00:00
fin : 2026-07-14
Date(s) :
2026-07-14
Dès 18h00, animation DJ Fred Sons sur le parking de l’Espace de Wendel. A 19h concert en plein air avec Chicks Music, duo folk et chant international. A 21h Lords of Rock, concert rock live. Feu d’artifice à 23h00 suivi de l’animation DJ Fred Sons. Restauration et buvette sur placeTout public
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Rue du Stade Parking Espace De Wendel Hombourg-Haut 57470 Moselle Grand Est +33 3 87 81 48 69
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English :
Starting at 6:00 p.m., DJ Fred Sons will be spinning tunes in the Espace de Wendel parking lot. At 7:00 p.m., an outdoor concert featuring Chicks Music, a folk duo performing international songs. At 9:00 p.m., Lords of Rock will perform a live rock concert. Fireworks at 11:00 p.m., followed by entertainment by DJ Fred Sons. Food and drinks available on site.
L’événement Fête nationale Hombourg-Haut a été mis à jour le 2026-06-30 par OFFICE DE TOURISME PAYS DE FREYMING-MERLEBACH
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