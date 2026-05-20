La tête dans les nuages Festival itinérant rue de l’étang Hombourg-Haut

Hombourg-Haut

La tête dans les nuages Festival itinérant

rue de l’étang Étang de la Papiermühle Hombourg-Haut Moselle

Tarif : – – EUR

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Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi Vendredi 2026-07-17 16:00:00

fin : 2026-07-17 20:00:00

Date(s) :

2026-07-17

Un évènement culturel et festif qui se promène de ville en village, en Moselle. Spectacles, musique, ateliers, jeux, buvette… Gratuit et tout public.Tout public

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rue de l’étang Étang de la Papiermühle Hombourg-Haut 57470 Moselle Grand Est +33 6 83 19 31 98 contact@en-musique.fr

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English :

A cultural and festive event that travels from town to town in Moselle. Shows, music, workshops, games, refreshments… Free for all.

L’événement La tête dans les nuages Festival itinérant Hombourg-Haut a été mis à jour le 2026-05-20 par OFFICE DE TOURISME PAYS DE FREYMING-MERLEBACH