La tête dans les nuages Festival itinérant rue de l’étang Hombourg-Haut
La tête dans les nuages Festival itinérant rue de l’étang Hombourg-Haut vendredi 17 juillet 2026.
Hombourg-Haut
La tête dans les nuages Festival itinérant
rue de l’étang Étang de la Papiermühle Hombourg-Haut Moselle
Tarif : – – EUR
0
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi Vendredi 2026-07-17 16:00:00
fin : 2026-07-17 20:00:00
Date(s) :
2026-07-17
Un évènement culturel et festif qui se promène de ville en village, en Moselle. Spectacles, musique, ateliers, jeux, buvette… Gratuit et tout public.Tout public
0 .
rue de l’étang Étang de la Papiermühle Hombourg-Haut 57470 Moselle Grand Est +33 6 83 19 31 98 contact@en-musique.fr
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English :
A cultural and festive event that travels from town to town in Moselle. Shows, music, workshops, games, refreshments… Free for all.
L’événement La tête dans les nuages Festival itinérant Hombourg-Haut a été mis à jour le 2026-05-20 par OFFICE DE TOURISME PAYS DE FREYMING-MERLEBACH
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