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La tête dans les nuages Festival itinérant rue de l’étang Hombourg-Haut

La tête dans les nuages Festival itinérant rue de l’étang Hombourg-Haut

La tête dans les nuages Festival itinérant rue de l’étang Hombourg-Haut vendredi 17 juillet 2026.

Lieu : rue de l'étang

Adresse : Étang de la Papiermühle

Ville : 57470 Hombourg-Haut

Département : Moselle

Début : vendredi 17 juillet 2026

Fin : vendredi 17 juillet 2026

Heure de début : 16:00:00

Tarif : 0 Gratuit

Hombourg-Haut

La tête dans les nuages Festival itinérant

rue de l’étang Étang de la Papiermühle Hombourg-Haut Moselle

Tarif : – – EUR
0
Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi Vendredi 2026-07-17 16:00:00
fin : 2026-07-17 20:00:00

Date(s) :
2026-07-17

Un évènement culturel et festif qui se promène de ville en village, en Moselle. Spectacles, musique, ateliers, jeux, buvette… Gratuit et tout public.Tout public
0  .

rue de l’étang Étang de la Papiermühle Hombourg-Haut 57470 Moselle Grand Est +33 6 83 19 31 98  contact@en-musique.fr

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English :

A cultural and festive event that travels from town to town in Moselle. Shows, music, workshops, games, refreshments… Free for all.

L’événement La tête dans les nuages Festival itinérant Hombourg-Haut a été mis à jour le 2026-05-20 par OFFICE DE TOURISME PAYS DE FREYMING-MERLEBACH

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