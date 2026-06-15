Vide-greniers Espace de Wendel Hombourg-Haut
Vide-greniers Espace de Wendel Hombourg-Haut dimanche 5 juillet 2026.
Hombourg-Haut
Vide-greniers
Espace de Wendel 10 rue du stade Hombourg-Haut Moselle
Tarif : – – EUR
1
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche Dimanche 2026-07-05 07:00:00
fin : 2026-07-05 18:00:00
Date(s) :
2026-07-05
Vide-greniers réservé aux particuliers, organisé par l’association événementielle de Hombourg-Haut. Petite restauration et buvette.Tout public
1 .
Espace de Wendel 10 rue du stade Hombourg-Haut 57470 Moselle Grand Est +33 7 52 06 31 20 laachir.mohamed77@gmail.com
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English :
Flea market for individuals only, organized by the Hombourg-Haut Events Association. Light refreshments and a beverage stand will be available.
L’événement Vide-greniers Hombourg-Haut a été mis à jour le 2026-06-15 par OFFICE DE TOURISME PAYS DE FREYMING-MERLEBACH
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