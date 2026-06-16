Concert d’été Chœur d’hommes de Hombourg-Haut Parc du château d’Hausen, derrière la mairie Hombourg-Haut dimanche 5 juillet 2026.

Hombourg-Haut

Concert d’été Chœur d’hommes de Hombourg-Haut

Parc du château d’Hausen, derrière la mairie 17 rue de Metz Hombourg-Haut Moselle

Tarif : – – EUR

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Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche Dimanche 2026-07-05 16:00:00

fin : 2026-07-05 17:30:00

Date(s) :

2026-07-05

La ville de Hombourg-Haut vous propose un concert donné par le Chœur d’Hommes de Hombourg-Haut, dans le charmant parc du Château d’Hausen. Concert gratuit avec buvette et restauration sur place.Tout public

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Parc du château d’Hausen, derrière la mairie 17 rue de Metz Hombourg-Haut 57470 Moselle Grand Est +33 3 87 81 48 69 mairie@hombourg-haut.com

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English :

The town of Hombourg-Haut invites you to a concert by the Ch?ur d’Hommes de Hombourg-Haut, in the charming grounds of Château d’Hausen. Free concert, with refreshments and snacks on site.

L’événement Concert d’été Chœur d’hommes de Hombourg-Haut Hombourg-Haut a été mis à jour le 2026-06-16 par OFFICE DE TOURISME PAYS DE FREYMING-MERLEBACH