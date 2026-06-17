Concert d’été Philharmonie de Diemeringen Parc du château d’Hausen, derrière la mairie Hombourg-Haut
Concert d’été Philharmonie de Diemeringen Parc du château d’Hausen, derrière la mairie Hombourg-Haut dimanche 19 juillet 2026.
Hombourg-Haut
Concert d’été Philharmonie de Diemeringen
Parc du château d’Hausen, derrière la mairie 17 rue de Metz Hombourg-Haut Moselle
Tarif : – – EUR
0
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche Dimanche 2026-07-19 16:00:00
fin : 2026-07-19 17:30:00
Date(s) :
2026-07-19
La ville de Hombourg-Haut vous propose un concert donné par la Philharmonie de Diemeringen, dans le charmant parc du Château d’Hausen. Concert gratuit avec buvette et restauration sur place.Tout public
0 .
Parc du château d’Hausen, derrière la mairie 17 rue de Metz Hombourg-Haut 57470 Moselle Grand Est +33 3 87 81 48 69 mairie@hombourg-haut.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
The town of Hombourg-Haut invites you to a concert given by the Diemeringen Philharmonic in the charming park of Château d’Hausen. Free concert, with refreshments and snacks on site.
L’événement Concert d’été Philharmonie de Diemeringen Hombourg-Haut a été mis à jour le 2026-06-17 par OFFICE DE TOURISME PAYS DE FREYMING-MERLEBACH
À voir aussi à Hombourg-Haut (Moselle)
- Dînette sauvage rue Sainte Catherine Hombourg-Haut 26 juin 2026
- Portes ouvertes des sapeurs-pompiers de Hombourg-Haut Hombourg-Haut 27 juin 2026
- Portes ouvertes du club de tennis, padel et pickleball rue de Metz Hombourg-Haut 28 juin 2026
- Vide-greniers Espace de Wendel Hombourg-Haut 5 juillet 2026
- Concert d’été Chœur d’hommes de Hombourg-Haut Parc du château d’Hausen, derrière la mairie Hombourg-Haut 5 juillet 2026