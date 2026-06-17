Concert d’été Harmonie de Saint-Avold Parc du château d’Hausen, derrière la mairie Hombourg-Haut dimanche 12 juillet 2026.

Hombourg-Haut

Concert d’été Harmonie de Saint-Avold

Parc du château d’Hausen, derrière la mairie 17 rue de Metz Hombourg-Haut Moselle

Tarif : – – EUR

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Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche Dimanche 2026-07-12 16:00:00

fin : 2026-07-12 17:30:00

Date(s) :

2026-07-12

La ville de Hombourg-Haut vous propose un concert donné par l’Harmonie de Saint-Avold, dans le charmant parc du Château d’Hausen. Concert gratuit avec buvette et restauration sur place.Tout public

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Parc du château d’Hausen, derrière la mairie 17 rue de Metz Hombourg-Haut 57470 Moselle Grand Est +33 3 87 81 48 69 mairie@hombourg-haut.com

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English :

The town of Hombourg-Haut invites you to a concert performed by the Saint-Avold Wind Ensemble in the charming grounds of Hausen Castle. Admission is free, and refreshments and food will be available on site.

L’événement Concert d’été Harmonie de Saint-Avold Hombourg-Haut a été mis à jour le 2026-06-17 par OFFICE DE TOURISME PAYS DE FREYMING-MERLEBACH