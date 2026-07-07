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Soirée guinguette rue de l’étang Hombourg-Haut

vendredi 7 août 2026 · rue de l'étang · Hombourg-Haut

Soirée guinguette rue de l’étang Hombourg-Haut

Informations pratiques

Début
vendredi 7 août 2026
Fin
vendredi 7 août 2026
Heure de début
18:00:00
Lieu
rue de l'étang
Adresse
Étang de la Papiermühle
Ville
57470 Hombourg-Haut
Département
Moselle
Tarif
0 Gratuit

Hombourg-Haut

Soirée guinguette

rue de l’étang Étang de la Papiermühle Hombourg-Haut Moselle

Tarif : – – EUR
0
Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi Vendredi 2026-08-07 18:00:00
fin : 2026-08-07

Date(s) :
2026-08-07

Soirée guinguette, musique et restauration buvette sur place. Entrée libre.Tout public
0  .

rue de l’étang Étang de la Papiermühle Hombourg-Haut 57470 Moselle Grand Est +33 3 72 36 22 70  contact@acces-hombourg-haut.fr

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English :

Guinguette evening, music and refreshments on site. Free admission.

L’événement Soirée guinguette Hombourg-Haut a été mis à jour le 2026-07-07 par OFFICE DE TOURISME PAYS DE FREYMING-MERLEBACH

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