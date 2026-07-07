Soirée guinguette rue de l’étang Hombourg-Haut
vendredi 7 août 2026 · rue de l'étang · Hombourg-Haut
Informations pratiques
Hombourg-Haut
Soirée guinguette
rue de l’étang Étang de la Papiermühle Hombourg-Haut Moselle
Tarif : – – EUR
0
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi Vendredi 2026-08-07 18:00:00
fin : 2026-08-07
Date(s) :
2026-08-07
Soirée guinguette, musique et restauration buvette sur place. Entrée libre.Tout public
0 .
rue de l’étang Étang de la Papiermühle Hombourg-Haut 57470 Moselle Grand Est +33 3 72 36 22 70 contact@acces-hombourg-haut.fr
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English :
Guinguette evening, music and refreshments on site. Free admission.
L’événement Soirée guinguette Hombourg-Haut a été mis à jour le 2026-07-07 par OFFICE DE TOURISME PAYS DE FREYMING-MERLEBACH
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