Soirée guinguette rue de l’étang Hombourg-Haut

Informations pratiques

Hombourg-Haut

Soirée guinguette

rue de l’étang Étang de la Papiermühle Hombourg-Haut Moselle

Tarif : – – EUR

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Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi Vendredi 2026-08-07 18:00:00

fin : 2026-08-07

Date(s) :

2026-08-07

Soirée guinguette, musique et restauration buvette sur place. Entrée libre.Tout public

0 .

rue de l’étang Étang de la Papiermühle Hombourg-Haut 57470 Moselle Grand Est +33 3 72 36 22 70 contact@acces-hombourg-haut.fr

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English :

Guinguette evening, music and refreshments on site. Free admission.

L’événement Soirée guinguette Hombourg-Haut a été mis à jour le 2026-07-07 par OFFICE DE TOURISME PAYS DE FREYMING-MERLEBACH