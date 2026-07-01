La caravane du sport rue de l’étang Hombourg-Haut
vendredi 24 juillet 2026 · rue de l'étang · Hombourg-Haut
Informations pratiques
Hombourg-Haut
La caravane du sport
rue de l’étang Étang de la Papiermühle Hombourg-Haut Moselle
Tarif : – – EUR
0
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi Vendredi 2026-07-24 14:00:00
fin : 2026-07-24 21:00:00
Date(s) :
2026-07-24
La caravane du sport se déplace chez vous ! De nombreuses activités gratuites vous seront proposées, à l’étang de la Papiermühle. Ouvert à tout public, y compris à mobilité réduite.Tout public
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rue de l’étang Étang de la Papiermühle Hombourg-Haut 57470 Moselle Grand Est +33 6 95 95 63 59 evannkern@franceolympique.com
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English :
The Sports Caravan is coming to your neighborhood! Many free activities will be offered at the Papiermühle pond. Open to everyone, including those with limited mobility.
L’événement La caravane du sport Hombourg-Haut a été mis à jour le 2026-07-15 par OFFICE DE TOURISME PAYS DE FREYMING-MERLEBACH
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