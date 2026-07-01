La caravane du sport rue de l’étang Hombourg-Haut

Informations pratiques

Hombourg-Haut

La caravane du sport

rue de l’étang Étang de la Papiermühle Hombourg-Haut Moselle

Tarif : – – EUR

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Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi Vendredi 2026-07-24 14:00:00

fin : 2026-07-24 21:00:00

Date(s) :

2026-07-24

La caravane du sport se déplace chez vous ! De nombreuses activités gratuites vous seront proposées, à l’étang de la Papiermühle. Ouvert à tout public, y compris à mobilité réduite.Tout public

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rue de l’étang Étang de la Papiermühle Hombourg-Haut 57470 Moselle Grand Est +33 6 95 95 63 59 evannkern@franceolympique.com

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English :

The Sports Caravan is coming to your neighborhood! Many free activities will be offered at the Papiermühle pond. Open to everyone, including those with limited mobility.

L’événement La caravane du sport Hombourg-Haut a été mis à jour le 2026-07-15 par OFFICE DE TOURISME PAYS DE FREYMING-MERLEBACH