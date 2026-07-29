Portes ouvertes de la Villa Gouvy Villa Gouvy Hombourg-Haut

Informations pratiques

Hombourg-Haut

Portes ouvertes de la Villa Gouvy

Villa Gouvy 1 rue de la gare Hombourg-Haut Moselle

Tarif : – – EUR

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Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche Dimanche 2026-09-20 14:30:00

fin : 2026-09-20 18:00:00

Date(s) :

2026-09-20

Dans le cadre des Journées européennes du Patrimoine

Visite libre d’une splendide maison de maître du 19e siècle, siège de l’Institut Théodore Gouvy. Découvrez la maison dans laquelle le compositeur Théodore Gouvy a composé ses œuvres majeures. Entrée libre.Tout public

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Villa Gouvy 1 rue de la gare Hombourg-Haut 57470 Moselle Grand Est +33 3 87 81 09 59 institut.gouvy@wanadoo.fr

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English :

As part of European Heritage Days

Self-guided tour of a magnificent 19th-century mansion, home to the Théodore Gouvy Institute. Discover the house where composer Théodore Gouvy composed his major works. Free admission.

L’événement Portes ouvertes de la Villa Gouvy Hombourg-Haut a été mis à jour le 2026-07-23 par OFFICE DE TOURISME PAYS DE FREYMING-MERLEBACH