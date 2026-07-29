Portes ouvertes de la Villa Gouvy Villa Gouvy Hombourg-Haut
dimanche 20 septembre 2026 · Villa Gouvy · Hombourg-Haut
Informations pratiques
Hombourg-Haut
Portes ouvertes de la Villa Gouvy
Villa Gouvy 1 rue de la gare Hombourg-Haut Moselle
Tarif : – – EUR
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Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche Dimanche 2026-09-20 14:30:00
fin : 2026-09-20 18:00:00
Date(s) :
2026-09-20
Dans le cadre des Journées européennes du Patrimoine
Visite libre d’une splendide maison de maître du 19e siècle, siège de l’Institut Théodore Gouvy. Découvrez la maison dans laquelle le compositeur Théodore Gouvy a composé ses œuvres majeures. Entrée libre.Tout public
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Villa Gouvy 1 rue de la gare Hombourg-Haut 57470 Moselle Grand Est +33 3 87 81 09 59 institut.gouvy@wanadoo.fr
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English :
As part of European Heritage Days
Self-guided tour of a magnificent 19th-century mansion, home to the Théodore Gouvy Institute. Discover the house where composer Théodore Gouvy composed his major works. Free admission.
L’événement Portes ouvertes de la Villa Gouvy Hombourg-Haut a été mis à jour le 2026-07-23 par OFFICE DE TOURISME PAYS DE FREYMING-MERLEBACH
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