Rendez-vous au jardin du Château d’Hausen Parc du château d’Hausen, derrière la mairie Hombourg-Haut

Hombourg-Haut

Rendez-vous au jardin du Château d’Hausen

Parc du château d’Hausen, derrière la mairie 17 rue de Metz Hombourg-Haut Moselle

Tarif : – – EUR

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Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi Samedi 2026-06-06 10:00:00

fin : 2026-06-06 19:00:00

Date(s) :

2026-06-06

Journée organisée par le centre social Acces dans le cadre des Rendez-vous aux Jardins . Bourse aux plantes, métiers d’art, produits du terroir, artistes peintres, naturopathie et animations enfants. Petite restauration et buvette. Petite cérémonie pour l’attribution du label Ensemble arboré remarquable , décerné le 15 octobre 2025, par l’association A.R.B.R.E.S pour les deux platanes surplombant le parc.Tout public

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Parc du château d’Hausen, derrière la mairie 17 rue de Metz Hombourg-Haut 57470 Moselle Grand Est +33 3 72 36 22 70 contact@acces-hombourg-haut.fr

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English :

Day organized by the Acces social center as part of the Rendez-vous aux Jardins event. Plant market, arts and crafts, local produce, painters, naturopathy and children’s activities. Snacks and refreshments. Small ceremony to mark the award of the Ensemble arboré remarquable label, granted on October 15, 2025, by the A.R.B.R.E.S association for the two plane trees overlooking the park.

L’événement Rendez-vous au jardin du Château d’Hausen Hombourg-Haut a été mis à jour le 2026-05-22 par OFFICE DE TOURISME PAYS DE FREYMING-MERLEBACH