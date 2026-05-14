Vide-greniers du Vieux-Hombourg rue de l’église Hombourg-Haut
Vide-greniers du Vieux-Hombourg rue de l’église Hombourg-Haut dimanche 7 juin 2026.
Hombourg-Haut
Vide-greniers du Vieux-Hombourg
rue de l’église Vieux Hombourg Hombourg-Haut Moselle
Tarif : – – EUR
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Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche Dimanche 2026-06-07 06:00:00
fin : 2026-06-07 19:00:00
Date(s) :
2026-06-07
Organisé par Les Vétérans Foot Hombourg-Haut, dans les rues du Vieux-Hombourg. Réservation obligatoire pour les exposants. Restauration et buvette toute la journée (possibilité de payer en CB au stand).Tout public
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rue de l’église Vieux Hombourg Hombourg-Haut 57470 Moselle Grand Est +33 6 59 52 99 76
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English :
Organized by Les Vétérans Foot Hombourg-Haut, in the streets of Vieux-Hombourg. Reservations required for exhibitors. Catering and refreshments available all day (payment by credit card at the stand).
L’événement Vide-greniers du Vieux-Hombourg Hombourg-Haut a été mis à jour le 2026-05-14 par OFFICE DE TOURISME PAYS DE FREYMING-MERLEBACH
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