Vide-greniers du Vieux-Hombourg rue de l’église Hombourg-Haut

Hombourg-Haut

Vide-greniers du Vieux-Hombourg

rue de l’église Vieux Hombourg Hombourg-Haut Moselle

Tarif : – – EUR

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Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche Dimanche 2026-06-07 06:00:00

fin : 2026-06-07 19:00:00

Date(s) :

2026-06-07

Organisé par Les Vétérans Foot Hombourg-Haut, dans les rues du Vieux-Hombourg. Réservation obligatoire pour les exposants. Restauration et buvette toute la journée (possibilité de payer en CB au stand).Tout public

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rue de l’église Vieux Hombourg Hombourg-Haut 57470 Moselle Grand Est +33 6 59 52 99 76

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English :

Organized by Les Vétérans Foot Hombourg-Haut, in the streets of Vieux-Hombourg. Reservations required for exhibitors. Catering and refreshments available all day (payment by credit card at the stand).

L’événement Vide-greniers du Vieux-Hombourg Hombourg-Haut a été mis à jour le 2026-05-14 par OFFICE DE TOURISME PAYS DE FREYMING-MERLEBACH