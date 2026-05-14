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Vide-greniers du Vieux-Hombourg rue de l’église Hombourg-Haut

Vide-greniers du Vieux-Hombourg rue de l’église Hombourg-Haut

Vide-greniers du Vieux-Hombourg rue de l’église Hombourg-Haut dimanche 7 juin 2026.

Lieu : rue de l'église

Adresse : Vieux Hombourg

Ville : 57470 Hombourg-Haut

Département : Moselle

Début : dimanche 7 juin 2026

Fin : dimanche 7 juin 2026

Heure de début : 06:00:00

Tarif : 0 Gratuit

Hombourg-Haut

Vide-greniers du Vieux-Hombourg

rue de l’église Vieux Hombourg Hombourg-Haut Moselle

Tarif : – – EUR
0
Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche Dimanche 2026-06-07 06:00:00
fin : 2026-06-07 19:00:00

Date(s) :
2026-06-07

Organisé par Les Vétérans Foot Hombourg-Haut, dans les rues du Vieux-Hombourg. Réservation obligatoire pour les exposants. Restauration et buvette toute la journée (possibilité de payer en CB au stand).Tout public
0  .

rue de l’église Vieux Hombourg Hombourg-Haut 57470 Moselle Grand Est +33 6 59 52 99 76 

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English :

Organized by Les Vétérans Foot Hombourg-Haut, in the streets of Vieux-Hombourg. Reservations required for exhibitors. Catering and refreshments available all day (payment by credit card at the stand).

L’événement Vide-greniers du Vieux-Hombourg Hombourg-Haut a été mis à jour le 2026-05-14 par OFFICE DE TOURISME PAYS DE FREYMING-MERLEBACH

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