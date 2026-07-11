Balade contée Larrau
lundi 17 août 2026 · Larrau
Informations pratiques
Larrau
Balade contée
Chalets d’Iraty Larrau Pyrénées-Atlantiques
Tarif : 46 – 46 – EUR
Tarif réduit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-17 18:00:00
fin : 2026-08-17 19:30:00
Date(s) :
2026-08-17
Sylvaine propose des contes et légendes d’ici et d’ailleurs, pour petites et grandes oreilles. Au cours d’une balade contée, laissez vous bercer par la musique des mots pour entreprendre un fabuleux voyage au coeur de l’imaginaire. Un moment de joie et d’émerveillement à partager. Dès 8ans. Sur réservation. .
Chalets d’Iraty Larrau 64560 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 28 51 28 info@chalets-iraty.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Balade contée
L’événement Balade contée Larrau a été mis à jour le 2026-07-11 par Office de Tourisme Pays Basque
À voir aussi à Larrau (Pyrénées-Atlantiques)
- Yoga Larrau 16 juillet 2026
- Découverte du milieu forestier Larrau 16 juillet 2026
- Atelier Land Art (créations nature) Larrau 17 juillet 2026
- Atelier aquarelle Larrau 21 juillet 2026
- Yoga Larrau 22 juillet 2026