Informations pratiques

Larrau

Balade contée

Chalets d’Iraty Larrau Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 46 – 46 – EUR

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-17 18:00:00

fin : 2026-08-17 19:30:00

Date(s) :

2026-08-17

Sylvaine propose des contes et légendes d’ici et d’ailleurs, pour petites et grandes oreilles. Au cours d’une balade contée, laissez vous bercer par la musique des mots pour entreprendre un fabuleux voyage au coeur de l’imaginaire. Un moment de joie et d’émerveillement à partager. Dès 8ans. Sur réservation. .

Chalets d’Iraty Larrau 64560 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 28 51 28 info@chalets-iraty.com

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English : Balade contée

L’événement Balade contée Larrau a été mis à jour le 2026-07-11 par Office de Tourisme Pays Basque