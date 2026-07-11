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AGENDA · Larrau

Balade contée Larrau

lundi 17 août 2026 · Larrau

Balade contée Larrau

Informations pratiques

Début
lundi 17 août 2026
Fin
lundi 17 août 2026
Heure de début
18:00:00
Adresse
Chalets d'Iraty
Ville
64560 Larrau
Département
Pyrénées-Atlantiques
Tarif
46 46 Tarif réduit

Larrau

Balade contée

Chalets d’Iraty Larrau Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 46 – 46 – EUR

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-17 18:00:00
fin : 2026-08-17 19:30:00

Date(s) :
2026-08-17

Sylvaine propose des contes et légendes d’ici et d’ailleurs, pour petites et grandes oreilles. Au cours d’une balade contée, laissez vous bercer par la musique des mots pour entreprendre un fabuleux voyage au coeur de l’imaginaire. Un moment de joie et d’émerveillement à partager. Dès 8ans. Sur réservation.   .

Chalets d’Iraty Larrau 64560 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 28 51 28  info@chalets-iraty.com

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English : Balade contée

L’événement Balade contée Larrau a été mis à jour le 2026-07-11 par Office de Tourisme Pays Basque

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