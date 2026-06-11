Cassel

Balade contée Le secret du vent

20 Grand’ Place Cassel Nord

Tarif : 25 – 25 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-29 16:30:00

fin : 2026-07-29

Date(s) :

2026-07-29 2026-08-05 2026-08-26

Entre nature et moulin, une promenade contée pleine de jeux et d’histoires pour observer ce que le vent peut raconter. A partir de 3 ans. Durée 1h

A Cassel, les enfants partent à la rencontre du vent à travers une promenade contée pleine de jeux, d’histoires et de découvertes.

Entre nature et moulins, ils écoutent, observent et imaginent tout ce que le vent peut raconter.

Une balade sensorielle et poétique adaptée aux familles avec enfants à partir de 3 ans.

Durée 1 heure

Rendez vous devant l’office de tourisme de Cassel où le guide vous attendra.

Tarif unique 7.50 € (adulte et enfant à partir de 3 ans)

Pass famille 2 adultes et 2 enfants 25.00 €

Réservation en ligne et dans nos bureaux d’information touristique de Bailleul, Cassel et Hazebrouck.GB .

20 Grand’ Place Cassel 59670 Nord Hauts-de-France +33 3 65 67 41 12

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English :

Set amid nature and a mill, this storytelling walk is full of games and tales that let you discover what the wind has to say. For ages 3 and up. Duration: 1 hour

L’événement Balade contée Le secret du vent Cassel a été mis à jour le 2026-06-11 par OT Coeur de Flandre