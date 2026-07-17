visite découverte de l’hôtel de la Noble-cour et de l’exposition temporaire, Musée de Flandre, Cassel

Informations pratiques

visite découverte de l’hôtel de la Noble-cour et de l’exposition temporaire 19 et 20 septembre Musée de Flandre Nord

gratuit

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Programmation du week-end :

• Visite libre de l’exposition Marie-Jo Lafontaine, Tout ange est terrible

Depuis le milieu des années 70, l’Œuvre de Marie-Jo Lafontaine témoigne d’une observation critique de la société, de ses bouleversements majeurs et des séismes à venir. L’opposition des concepts tels la vie, la mort, l’amour ou la haine, lui permet de questionner la condition humaine, l’identité, l’enfance, l’adolescence, la mémoire. Magicienne des images, elle nous provoque, au travers de ses vidéos et de ses portraits photographiques monumentaux, cherchant à susciter en nous une émotion, point de départ à la pensée critique, face à un monde sans cesse plus injuste et violent. Marie-Jo Lafontaine nous interpelle et nous rappelle la nécessité de prendre le temps, de s’arrêter et de contempler son art.

• Visites guidées flash (30min) de l’exposition Marie-Jo Lafontaine, Tout ange est terrible

Tout le week-end

En français : un départ toutes les 30 min de 10 h 30 à 12 h, puis de 14 h 00 à 17 h

En néerlandais : à 10 h 15, 11 h 15, 13 h 30 et 14 h 45

(réservation sur place uniquement)

• Visites guidées – découverte de l’Hôtel de la Noble-cour (1h)

Tout le week-end

En français : 11h, 14h et 16h

(réservation sur place uniquement)

• Défis coffre aux trésors spécial Marie-Jo Lafontaine, Tout ange est terrible

Un parcours-jeu sous forme de livret pour suivre à son rythme l’exposition Marie-Jo Lafontaine, Tout ange est terrible. Partez à l’aventure avec Suzon l’écureuil et Nono le rhinocéros et découvrez le code secret pour ouvrir le coffre au trésor !

Tout le week-end de 10 h à 18 h

Livret à retirer gratuitement à l’accueil (sans réservation)

À partir de 6 ans

• Jeux traditionnels flamands et défis Kapla®

Des jeux pour tous les âges et tous les goûts en accès libre durant tout le week-end. Si tu aimes les challenges, viens défier les médiateurs du musée pour tenter de construire en un temps record une maison flamande, un moulin ou une tour en Kapla® ! Si tu aimes jouer en famille, des jeux traditionnels flamands t’attendent dans la cour du musée : jeu de la grenouille, billard à rebonds, plateau suisse… Une occasion de s’amuser tout en profitant de la vue sur la plaine de Flandre.

Tout le week-end de 10 h à 18 h

En accès libre toute la journée (sans réservation)

Musée de Flandre 26 Grand Place, 59670 Cassel, France Cassel 59670 Nord Hauts-de-France 0359734559 https://museedeflandre.fr Hôtel de la Noble Cour, siège de la Châtellenie de Cassel (XVIe siècle), avec une façade avant en pierre de taille inspirée des palais italien de la Renaissance et une façade arrière en briques dans la tradition flamande. Le bâtiment a conservé une partie de ses décors intérieurs (boiseries du XVIIIe siècle, parquet en pointe de Hongrie du XVIIe, manteau de cheminée, etc.).

Programmation du week-end :

©musée de Flandre