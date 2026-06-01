Loc-Envel

Balade contée Loc-Envel & la forêt

Rue des Sabotiers Loc-Envel Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-28

fin : 2026-06-28

Date(s) :

2026-06-28

Entre l’église du village et les sentiers forestiers de Coat-an-Noz, cette balade contée par Ewen Rabier donnera vie aux légendes ainsi qu’au patrimoine historique et naturel de Loc-Envel. .

Rue des Sabotiers Loc-Envel 22810 Côtes-d’Armor Bretagne +33 6 48 74 20 71

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English :

L’événement Balade contée Loc-Envel & la forêt Loc-Envel a été mis à jour le 2026-06-04 par Office de tourisme de Guingamp Baie de Paimpol