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Balade contée Locquirec

Balade contée Locquirec jeudi 23 juillet 2026.

Adresse : Rue du Varcq

Ville : 29241 Locquirec

Département : Finistère

Début : jeudi 23 juillet 2026

Fin : jeudi 23 juillet 2026

Heure de début : 18:00:00

Tarif :

Locquirec

Balade contée

Rue du Varcq Locquirec Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-23 18:00:00
fin : 2026-07-23 20:00:00

Date(s) :
2026-07-23

Les membres du Cercle des Ecrivains de Locquirec vous guident sur les chemins locquirécois pour une balade contée, entre terre et mer.

Ouvert à tous. Le départ de se fait de la Salle du Varcq.
Sur inscription.   .

Rue du Varcq Locquirec 29241 Finistère Bretagne +33 6 07 16 96 80 

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Balade contée Locquirec a été mis à jour le 2026-04-22 par OT BAIE DE MORLAIX

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