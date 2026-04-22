Balade contée Locquirec
Balade contée Locquirec jeudi 23 juillet 2026.
Locquirec
Balade contée
Rue du Varcq Locquirec Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-23 18:00:00
fin : 2026-07-23 20:00:00
Date(s) :
2026-07-23
Les membres du Cercle des Ecrivains de Locquirec vous guident sur les chemins locquirécois pour une balade contée, entre terre et mer.
Ouvert à tous. Le départ de se fait de la Salle du Varcq.
Sur inscription. .
Rue du Varcq Locquirec 29241 Finistère Bretagne +33 6 07 16 96 80
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English :
L’événement Balade contée Locquirec a été mis à jour le 2026-04-22 par OT BAIE DE MORLAIX
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