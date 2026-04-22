Locquirec

Trail de Kerboulic

Kerboulic Locquirec Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-24 18:00:00

fin : 2026-07-24

Date(s) :

2026-07-24

Le comité de jumelage de Locquirec-Drumshambo (Irlande) organise un trail dans les sous-bois et chemins, au départ du Château d’Eau de Kerboulic.

Trois boucles sont proposées, de 4, 8 ou 12km.

Un événement sportif à faire pour le loisir et découvrir la campagne locquirécoise.

Sur inscription. .

Kerboulic Locquirec 29241 Finistère Bretagne +33 6 12 59 82 30

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Trail de Kerboulic Locquirec a été mis à jour le 2026-04-22 par OT BAIE DE MORLAIX