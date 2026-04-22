Trail de Kerboulic Locquirec
Trail de Kerboulic Locquirec vendredi 24 juillet 2026.
Locquirec
Trail de Kerboulic
Kerboulic Locquirec Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-24 18:00:00
fin : 2026-07-24
Date(s) :
2026-07-24
Le comité de jumelage de Locquirec-Drumshambo (Irlande) organise un trail dans les sous-bois et chemins, au départ du Château d’Eau de Kerboulic.
Trois boucles sont proposées, de 4, 8 ou 12km.
Un événement sportif à faire pour le loisir et découvrir la campagne locquirécoise.
Sur inscription. .
Kerboulic Locquirec 29241 Finistère Bretagne +33 6 12 59 82 30
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English :
L’événement Trail de Kerboulic Locquirec a été mis à jour le 2026-04-22 par OT BAIE DE MORLAIX
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