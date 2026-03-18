Balade contée mystères et gargouilles MILTOL Val de Briey
Balade contée mystères et gargouilles MILTOL Val de Briey dimanche 28 juin 2026.
Balade contée mystères et gargouilles
MILTOL 10 Place Thiers Val de Briey Meurthe-et-Moselle
Tarif : – – EUR
8
Tarif enfant
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche Dimanche 2026-06-28 14:00:00
fin : 2026-07-26 16:00:00
Date(s) :
2026-06-28 2026-07-12 2026-07-26 2026-08-09 2026-08-30 2026-09-13 2026-09-27
Une balade originale à faire en famille pour découvrir les charmes et les mystères de la Vieille Ville de Briey tout en s’amusant.
Au programme créativité, culture, nature et gourmandises.
A partir de 6 ans.
Durée 2h
Tarif 10€/adulte et 8€/enfant
Réservations obligatoires car places limitées.
Attention marches et dénivelé le long du parcours, prévoir des chaussures adaptées.
Infos et réservations miltol.tourisme@gmail.com ou 07 85 69 99 62Enfants
8 .
MILTOL 10 Place Thiers Val de Briey 54150 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 9 77 77 32 33 miltol.tourisme@gmail.com
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English :
An original family outing to discover the charms and mysteries of Briey’s Old Town.
On the program: creativity, culture, nature and delicacies.
Ages 6 and up.
Duration: 2 hours
Price: 10/adult and 8/child
Reservations essential as places are limited.
Please bring suitable footwear, as the route is hilly and steep.
Information and bookings: miltol.tourisme@gmail.com or 07 85 69 99 62
L’événement Balade contée mystères et gargouilles Val de Briey a été mis à jour le 2026-03-18 par MILTOL