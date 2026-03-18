Balade contée mystères et gargouilles MILTOL Val de Briey

Balade contée mystères et gargouilles 10 Place Thiers Val de Briey 2026-06-28

Balade contée mystères et gargouilles MILTOL Val de Briey dimanche 28 juin 2026.

Balade contée mystères et gargouilles

MILTOL 10 Place Thiers Val de Briey Meurthe-et-Moselle

Tarif : – – EUR
8
Tarif enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche Dimanche 2026-06-28 14:00:00
fin : 2026-07-26 16:00:00

Date(s) :
2026-06-28 2026-07-12 2026-07-26 2026-08-09 2026-08-30 2026-09-13 2026-09-27

Une balade originale à faire en famille pour découvrir les charmes et les mystères de la Vieille Ville de Briey tout en s’amusant.
Au programme créativité, culture, nature et gourmandises.
A partir de 6 ans.
Durée 2h
Tarif 10€/adulte et 8€/enfant
Réservations obligatoires car places limitées.
Attention marches et dénivelé le long du parcours, prévoir des chaussures adaptées.
Infos et réservations miltol.tourisme@gmail.com ou 07 85 69 99 62Enfants
8  .

MILTOL 10 Place Thiers Val de Briey 54150 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 9 77 77 32 33  miltol.tourisme@gmail.com

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English :

An original family outing to discover the charms and mysteries of Briey’s Old Town.
On the program: creativity, culture, nature and delicacies.
Ages 6 and up.
Duration: 2 hours
Price: 10/adult and 8/child
Reservations essential as places are limited.
Please bring suitable footwear, as the route is hilly and steep.
Information and bookings: miltol.tourisme@gmail.com or 07 85 69 99 62

L’événement Balade contée mystères et gargouilles Val de Briey a été mis à jour le 2026-03-18 par MILTOL

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