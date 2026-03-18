Balade contée mystères et gargouilles MILTOL Val de Briey

Balade contée mystères et gargouilles

MILTOL 10 Place Thiers Val de Briey Meurthe-et-Moselle

Tarif : – – EUR

8

Tarif enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche Dimanche 2026-06-28 14:00:00

fin : 2026-07-26 16:00:00

Date(s) :

2026-06-28 2026-07-12 2026-07-26 2026-08-09 2026-08-30 2026-09-13 2026-09-27

Une balade originale à faire en famille pour découvrir les charmes et les mystères de la Vieille Ville de Briey tout en s’amusant.

Au programme créativité, culture, nature et gourmandises.

A partir de 6 ans.

Durée 2h

Tarif 10€/adulte et 8€/enfant

Réservations obligatoires car places limitées.

Attention marches et dénivelé le long du parcours, prévoir des chaussures adaptées.

Infos et réservations miltol.tourisme@gmail.com ou 07 85 69 99 62Enfants

8 .

MILTOL 10 Place Thiers Val de Briey 54150 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 9 77 77 32 33 miltol.tourisme@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

An original family outing to discover the charms and mysteries of Briey’s Old Town.

On the program: creativity, culture, nature and delicacies.

Ages 6 and up.

Duration: 2 hours

Price: 10/adult and 8/child

Reservations essential as places are limited.

Please bring suitable footwear, as the route is hilly and steep.

Information and bookings: miltol.tourisme@gmail.com or 07 85 69 99 62

L’événement Balade contée mystères et gargouilles Val de Briey a été mis à jour le 2026-03-18 par MILTOL