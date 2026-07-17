Balade contée nocturne | Les histoires de Mademoiselle Julienne au clair de lune Impasse des Porches Julienne

Informations pratiques

Julienne

Balade contée nocturne | Les histoires de Mademoiselle Julienne au clair de lune

Impasse des Porches Au Logis de Julienne Julienne Charente

Tarif : 15 – 15 – 15 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-17 20:00:00

fin : 2026-08-28

Date(s) :

2026-07-17 2026-08-28

Cette Destination Nocturne est une création A votre Image . Au départ du Logis, laissez-vous surprendre par des comédiens un peu fous puis suivez Sandrine à la lueur des torches à travers les ruelles chargées d’histoire(s) bien charentaises !

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Impasse des Porches Au Logis de Julienne Julienne 16200 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 6 07 35 91 69 symposium.julienne@gmail.com

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English :

This Nighttime Tour is a creation by “A votre Image.” Starting from the Logis, let yourself be surprised by some slightly eccentric actors, then follow Sandrine by torchlight through the narrow streets steeped in stories that are quintessentially Charente!

L’événement Balade contée nocturne | Les histoires de Mademoiselle Julienne au clair de lune Julienne a été mis à jour le 2026-07-14 par Destination Cognac