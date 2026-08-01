Balade contée photographique sur l’estran Route de Perharidy Roscoff
mercredi 19 août 2026 · Route de Perharidy · Roscoff
Informations pratiques
Roscoff
Balade contée photographique sur l’estran
Route de Perharidy Parking de la pointe de Perharidy Roscoff Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-19 16:30:00
fin : 2026-08-19 19:00:00
Date(s) :
2026-08-19
2h de balade sur l’estran à la rencontre des Korrigans et de l’histoire de Bretagne,
entrecoupée de pauses et d’exercices pour apprendre à améliorer ses photos. .
Route de Perharidy Parking de la pointe de Perharidy Roscoff 29680 Finistère Bretagne +33 6 70 53 31 61
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English :
L’événement Balade contée photographique sur l’estran Roscoff a été mis à jour le 2026-08-13 par OT ROSCOFF, COTE DES SABLES, ENCLOS PAROISSIAUX
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