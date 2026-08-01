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AGENDA · Roscoff

Balade contée photographique sur l’estran Route de Perharidy Roscoff

mercredi 19 août 2026 · Route de Perharidy · Roscoff

Informations pratiques

Début
mercredi 19 août 2026
Fin
mercredi 19 août 2026
Heure de début
16:30:00
Lieu
Route de Perharidy
Adresse
Parking de la pointe de Perharidy
Ville
29680 Roscoff
Département
Finistère
Tarif

Roscoff

Balade contée photographique sur l’estran

Route de Perharidy Parking de la pointe de Perharidy Roscoff Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-19 16:30:00
fin : 2026-08-19 19:00:00

Date(s) :
2026-08-19

2h de balade sur l’estran à la rencontre des Korrigans et de l’histoire de Bretagne,
entrecoupée de pauses et d’exercices pour apprendre à améliorer ses photos.   .

Route de Perharidy Parking de la pointe de Perharidy Roscoff 29680 Finistère Bretagne +33 6 70 53 31 61 

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English :

L’événement Balade contée photographique sur l’estran Roscoff a été mis à jour le 2026-08-13 par OT ROSCOFF, COTE DES SABLES, ENCLOS PAROISSIAUX

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