Balade contée photographique sur l’estran Route de Perharidy Roscoff

Informations pratiques

Roscoff

Balade contée photographique sur l’estran

Route de Perharidy Parking de la pointe de Perharidy Roscoff Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-19 16:30:00

fin : 2026-08-19 19:00:00

Date(s) :

2026-08-19

2h de balade sur l’estran à la rencontre des Korrigans et de l’histoire de Bretagne,

entrecoupée de pauses et d’exercices pour apprendre à améliorer ses photos. .

Route de Perharidy Parking de la pointe de Perharidy Roscoff 29680 Finistère Bretagne +33 6 70 53 31 61

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English :

L’événement Balade contée photographique sur l’estran Roscoff a été mis à jour le 2026-08-13 par OT ROSCOFF, COTE DES SABLES, ENCLOS PAROISSIAUX