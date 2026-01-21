Concert avec À Tout Bout D’Chants, en ouverture de la Fête de L’Oignon Place Lacaze Duthiers Roscoff
Concert avec À Tout Bout D’Chants, en ouverture de la Fête de L’Oignon Place Lacaze Duthiers Roscoff vendredi 21 août 2026.
Concert avec À Tout Bout D’Chants, en ouverture de la Fête de L’Oignon
Place Lacaze Duthiers Eglise ND de Croas Batz Roscoff Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-21 21:00:00
fin : 2026-08-21 22:30:00
Date(s) :
2026-08-21
En marge de la fête de l’oignon, la chorale A Tout Bout D’Chants de Mespaul se produira en concert, sous la direction de Florian Desbans, son chef de choeur.
Elle chante à quatre voix (alto, soprano, ténor et basse), avec au programme de cette soirée, essentiellement de la variété française Brel, Higelin, Céline Dion, Le Forestier, … .
Place Lacaze Duthiers Eglise ND de Croas Batz Roscoff 29680 Finistère Bretagne +33 6 89 20 88 25
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
L’événement Concert avec À Tout Bout D’Chants, en ouverture de la Fête de L’Oignon Roscoff a été mis à jour le 2026-01-21 par OT ROSCOFF, COTE DES SABLES, ENCLOS PAROISSIAUX