Concert avec À Tout Bout D’Chants, en ouverture de la Fête de L’Oignon Place Lacaze Duthiers Roscoff

Concert avec À Tout Bout D’Chants, en ouverture de la Fête de L’Oignon

Place Lacaze Duthiers Eglise ND de Croas Batz Roscoff Finistère

Début : 2026-08-21 21:00:00

fin : 2026-08-21 22:30:00

2026-08-21

En marge de la fête de l’oignon, la chorale A Tout Bout D’Chants de Mespaul se produira en concert, sous la direction de Florian Desbans, son chef de choeur.

Elle chante à quatre voix (alto, soprano, ténor et basse), avec au programme de cette soirée, essentiellement de la variété française Brel, Higelin, Céline Dion, Le Forestier, … .

