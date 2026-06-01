Nettoyage de plage Parking Chapelle Sainte-Barbe Roscoff
Nettoyage de plage Parking Chapelle Sainte-Barbe Roscoff dimanche 14 juin 2026.
Roscoff
Nettoyage de plage
Parking Chapelle Sainte-Barbe 3 Boulevard Sainte-Barbe Roscoff Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-14
fin : 2026-06-14
Date(s) :
2026-06-14
Organisé par l’association Ekorrigans.
Pensez à prendre gants et sac.
Ouvert à tous, aux enfants, aux familles bien sûr.
Le rdv est donné au parking de la chapelle Ste Barbe . .
Parking Chapelle Sainte-Barbe 3 Boulevard Sainte-Barbe Roscoff 29680 Finistère Bretagne
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English :
L’événement Nettoyage de plage Roscoff a été mis à jour le 2026-06-02 par OT ROSCOFF, COTE DES SABLES, ENCLOS PAROISSIAUX
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