Nettoyage de plage Parking Chapelle Sainte-Barbe Roscoff

Roscoff

Nettoyage de plage

Parking Chapelle Sainte-Barbe 3 Boulevard Sainte-Barbe Roscoff Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-14

fin : 2026-06-14

Date(s) :

2026-06-14

Organisé par l’association Ekorrigans.

Pensez à prendre gants et sac.

Ouvert à tous, aux enfants, aux familles bien sûr.

Le rdv est donné au parking de la chapelle Ste Barbe . .

Parking Chapelle Sainte-Barbe 3 Boulevard Sainte-Barbe Roscoff 29680 Finistère Bretagne

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English :

L’événement Nettoyage de plage Roscoff a été mis à jour le 2026-06-02 par OT ROSCOFF, COTE DES SABLES, ENCLOS PAROISSIAUX