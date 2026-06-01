Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Nettoyage de plage Parking Chapelle Sainte-Barbe Roscoff

Nettoyage de plage Parking Chapelle Sainte-Barbe Roscoff dimanche 14 juin 2026.

Lieu : Parking Chapelle Sainte-Barbe

Adresse : 3 Boulevard Sainte-Barbe

Ville : 29680 Roscoff

Département : Finistère

Début : dimanche 14 juin 2026

Fin : dimanche 14 juin 2026

Tarif :

Roscoff

Nettoyage de plage

Parking Chapelle Sainte-Barbe 3 Boulevard Sainte-Barbe Roscoff Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-14
fin : 2026-06-14

Date(s) :
2026-06-14

Organisé par l’association Ekorrigans.
Pensez à prendre gants et sac.
Ouvert à tous, aux enfants, aux familles bien sûr.
Le rdv est donné au parking de la chapelle Ste Barbe .   .

Parking Chapelle Sainte-Barbe 3 Boulevard Sainte-Barbe Roscoff 29680 Finistère Bretagne  

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Nettoyage de plage Roscoff a été mis à jour le 2026-06-02 par OT ROSCOFF, COTE DES SABLES, ENCLOS PAROISSIAUX

À voir aussi à Roscoff (Finistère)