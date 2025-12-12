Festival Tango par la Côte en Finistère Square Le jeune Roscoff

Festival Tango par la Côte en Finistère

Square Jean-Paul le Jeune Roscoff Finistère

Début : 2026-07-29

fin : 2026-08-02

2026-07-29

L’association Tango à la Mer organise le festival Tango par la Côte en Finistère.

Plus de 40 heures de danse et des ateliers pour perfectionner son tango.

Pour sa 18 eme édition le festival propose à nouveau une rencontre avec des professionnels de renom international au cours des soirées, après midi et ateliers organisés pour des danseurs passionnés venus de toutes les régions de France et de l’étranger.

Aussi l’association proposera des initiations gratuites les vendredi 31/07 et samedi 1er août sur le vieux port devant les terrasses des cafés à partir de 11H30.

– Une expo est aussi proposé à la galerie du canot de sauvetage pendant la durée du festival avec les travaux de Jacques de Kerdrel sur le regard qu’il porte sur le tango argentin.

Un dimanche de Despedida conclura cette édition avec des animations multiples à la salle Mathurin Meheut ( gratuites )

Vous pouvez déjà réserver pour cette nouvelle édition. .

