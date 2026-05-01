Afterwork à la Brasserie Kerav’ale Keravel Roscoff
Afterwork à la Brasserie Kerav’ale Keravel Roscoff jeudi 28 mai 2026.
Roscoff
Afterwork à la Brasserie Kerav’ale
Keravel Brasserie keravale Roscoff Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-28
fin : 2026-05-28
Date(s) :
2026-05-28
Profitez d’une soirée Afterwork à la brasserie Kerav’ale !
Au programme dégustation de bières artisanales et grillades au feu de bois par Breizh Brasero. Le combo parfait après le boulot ! .
Keravel Brasserie keravale Roscoff 29680 Finistère Bretagne
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English :
L’événement Afterwork à la Brasserie Kerav’ale Roscoff a été mis à jour le 2026-05-21 par OT ROSCOFF, COTE DES SABLES, ENCLOS PAROISSIAUX
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