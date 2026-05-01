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Afterwork à la Brasserie Kerav’ale Keravel Roscoff

Afterwork à la Brasserie Kerav’ale Keravel Roscoff jeudi 28 mai 2026.

Lieu : Keravel

Adresse : Brasserie keravale

Ville : 29680 Roscoff

Département : Finistère

Début : jeudi 28 mai 2026

Fin : jeudi 28 mai 2026

Tarif :

Roscoff

Afterwork à la Brasserie Kerav’ale

Keravel Brasserie keravale Roscoff Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-28
fin : 2026-05-28

Date(s) :
2026-05-28

Profitez d’une soirée Afterwork à la brasserie Kerav’ale !

Au programme dégustation de bières artisanales et grillades au feu de bois par Breizh Brasero. Le combo parfait après le boulot !   .

Keravel Brasserie keravale Roscoff 29680 Finistère Bretagne  

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English :

L’événement Afterwork à la Brasserie Kerav’ale Roscoff a été mis à jour le 2026-05-21 par OT ROSCOFF, COTE DES SABLES, ENCLOS PAROISSIAUX

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