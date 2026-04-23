Stages Tango Festival Tango par la Côte en Finistère Place de la Gare Roscoff

Roscoff

Stages Tango Festival Tango par la Côte en Finistère

Place de la Gare Espace Mathurin Méheut Roscoff Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-29 11:00:00

fin : 2026-08-02 19:30:00

Date(s) :

2026-07-29

L’association Tango à la Mer organise le festival Tango par la Côte en Finistere.

Chaque jour de nombreux stages proposés.

Tout le programme sur

tangoalamer.com/le-festival-2026-le-programme/ .

Place de la Gare Espace Mathurin Méheut Roscoff 29680 Finistère Bretagne +33 6 87 86 32 23

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English :

L’événement Stages Tango Festival Tango par la Côte en Finistère Roscoff a été mis à jour le 2026-04-23 par OT ROSCOFF, COTE DES SABLES, ENCLOS PAROISSIAUX