Stages Tango Festival Tango par la Côte en Finistère Place de la Gare Roscoff
Stages Tango Festival Tango par la Côte en Finistère Place de la Gare Roscoff mercredi 29 juillet 2026.
Roscoff
Stages Tango Festival Tango par la Côte en Finistère
Place de la Gare Espace Mathurin Méheut Roscoff Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-29 11:00:00
fin : 2026-08-02 19:30:00
Date(s) :
2026-07-29
L’association Tango à la Mer organise le festival Tango par la Côte en Finistere.
Chaque jour de nombreux stages proposés.
Tout le programme sur
tangoalamer.com/le-festival-2026-le-programme/ .
Place de la Gare Espace Mathurin Méheut Roscoff 29680 Finistère Bretagne +33 6 87 86 32 23
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English :
L’événement Stages Tango Festival Tango par la Côte en Finistère Roscoff a été mis à jour le 2026-04-23 par OT ROSCOFF, COTE DES SABLES, ENCLOS PAROISSIAUX