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Stages Tango Festival Tango par la Côte en Finistère Place de la Gare Roscoff

Stages Tango Festival Tango par la Côte en Finistère Place de la Gare Roscoff mercredi 29 juillet 2026.

Lieu : Place de la Gare

Adresse : Espace Mathurin Méheut

Ville : 29680 Roscoff

Département : Finistère

Début : mercredi 29 juillet 2026

Fin : dimanche 2 août 2026

Heure de début : 11:00:00

Tarif :

Roscoff

Stages Tango Festival Tango par la Côte en Finistère

Place de la Gare Espace Mathurin Méheut Roscoff Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-29 11:00:00
fin : 2026-08-02 19:30:00

Date(s) :
2026-07-29

L’association Tango à la Mer organise le festival Tango par la Côte en Finistere.

Chaque jour de nombreux stages proposés.
Tout le programme sur
tangoalamer.com/le-festival-2026-le-programme/   .

Place de la Gare Espace Mathurin Méheut Roscoff 29680 Finistère Bretagne +33 6 87 86 32 23 

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English :

L’événement Stages Tango Festival Tango par la Côte en Finistère Roscoff a été mis à jour le 2026-04-23 par OT ROSCOFF, COTE DES SABLES, ENCLOS PAROISSIAUX

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