Roscoff fête la mer

Quai Charles de Gaulle Roscoff Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-25 11:00:00

fin : 2026-07-26 19:00:00

Date(s) :

2026-07-25

Animations à caractère maritime :

Visite de vieux gréements à quai, concerts Nombreuses animations accrovoile, course de godilles, ateliers ludiques, concerts.

Restauration au profit de la SNSM le samedi soir .

Bar à huîtres de 11h à 19h samedi et dimanche. .

Quai Charles de Gaulle Roscoff 29680 Finistère Bretagne +33 2 98 24 43 00

English :

L’événement Roscoff fête la mer Roscoff a été mis à jour le 2025-12-10 par OT ROSCOFF, COTE DES SABLES, ENCLOS PAROISSIAUX