Roscoff fête la mer Roscoff samedi 25 juillet 2026.
Quai Charles de Gaulle Roscoff Finistère
Début : 2026-07-25 11:00:00
fin : 2026-07-26 19:00:00
2026-07-25
Animations à caractère maritime :
Visite de vieux gréements à quai, concerts Nombreuses animations accrovoile, course de godilles, ateliers ludiques, concerts.
Restauration au profit de la SNSM le samedi soir .
Bar à huîtres de 11h à 19h samedi et dimanche. .
Quai Charles de Gaulle Roscoff 29680 Finistère Bretagne +33 2 98 24 43 00
