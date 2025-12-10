Roscoff fête la mer Roscoff

Roscoff fête la mer Roscoff samedi 25 juillet 2026.

Quai Charles de Gaulle Roscoff Finistère

Début : 2026-07-25 11:00:00
fin : 2026-07-26 19:00:00

2026-07-25

Animations à caractère maritime :
Visite de vieux gréements à quai, concerts Nombreuses animations accrovoile, course de godilles, ateliers ludiques, concerts.
Restauration au profit de la SNSM le samedi soir .

Bar à huîtres de 11h à 19h samedi et dimanche.   .

Quai Charles de Gaulle Roscoff 29680 Finistère Bretagne +33 2 98 24 43 00 

