Informations pratiques

Roscoff

Visite guidée Roscoff

Quai Neuf Roscoff Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-24 14:30:00

fin : 2026-07-24 16:30:00

Date(s) :

2026-07-24

Évoquer les corsaires et les oignons c’est bien mais Roscoff a plus à offrir. Trois ports tournés vers le large, où le commerce, la recherche et les voyages ont laissé des traces. Architecture, histoire maritime, station balnéaire avant l’heure ; tout s’explique sur place. Une visite guidée pour comprendre comment cette petite ville a compté bien au-delà de la Bretagne. .

Quai Neuf Roscoff 29680 Finistère Bretagne +33 6 63 36 03 94

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English :

L’événement Visite guidée Roscoff Roscoff a été mis à jour le 2026-07-15 par OT BAIE DE MORLAIX