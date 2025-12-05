Régates traditionnelles Vieux port Roscoff

Dans le cadre de Roscoff Fête la Mer, le Yacht Club Roscoff organise
le samedi Régates traditionnelles Cormorans, Caravelles, Cat Boat .
le dimanche Course à la godille.   .

