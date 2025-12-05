Régates traditionnelles Vieux port Roscoff
Régates traditionnelles Vieux port Roscoff samedi 12 septembre 2026.
Régates traditionnelles
Vieux port Quai Charles de Gaulle Roscoff Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-12
fin : 2026-09-13
Date(s) :
2026-09-12
Dans le cadre de Roscoff Fête la Mer, le Yacht Club Roscoff organise
le samedi Régates traditionnelles Cormorans, Caravelles, Cat Boat .
le dimanche Course à la godille. .
Vieux port Quai Charles de Gaulle Roscoff 29680 Finistère Bretagne
English :
L’événement Régates traditionnelles Roscoff a été mis à jour le 2025-12-03 par OT ROSCOFF, COTE DES SABLES, ENCLOS PAROISSIAUX