Festival Place aux Mômes Lagadennou Roscoff
Festival Place aux Mômes Lagadennou Roscoff mercredi 22 juillet 2026.
Festival Place aux Mômes
Lagadennou Complexe sportif Roscoff Finistère
Début : 2026-07-22 18:00:00
fin : 2026-07-22
Spectacle pour enfants (tout public) à partir de 3 ans.
Salle polyvalente de Lagadenou, terrain enherbé ou en intérieur, en fonction des conditions météo ou des besoins de la compagnie .
Durée 45 min. .
Lagadennou Complexe sportif Roscoff 29680 Finistère Bretagne +33 2 98 24 43 00
