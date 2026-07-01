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AGENDA · Roscoff

Stage de modelage Roscoff

jeudi 23 juillet 2026 · Roscoff

Informations pratiques

Début
jeudi 23 juillet 2026
Fin
jeudi 23 juillet 2026
Heure de début
10:00:00
Adresse
114 Route de Kermenguy
Ville
29680 Roscoff
Département
Finistère
Tarif

Roscoff

Stage de modelage

114 Route de Kermenguy Roscoff Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-23 10:00:00
fin : 2026-07-23 16:30:00

Date(s) :
2026-07-23

Débutants ou confirmés, soyez les bienvenus dans un cadre convivial pour expérimenter le contact avec la terre et créer une pièce unique de vos mains. Venez avec une idée, je vous accompagne pour la réaliser !
Inscription obligatoire.   .

114 Route de Kermenguy Roscoff 29680 Finistère Bretagne +33 6 74 21 87 71 

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English :

L’événement Stage de modelage Roscoff a été mis à jour le 2026-07-02 par OT ROSCOFF, COTE DES SABLES, ENCLOS PAROISSIAUX

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