Informations pratiques

Roscoff

Stage de modelage

114 Route de Kermenguy Roscoff Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-23 10:00:00

fin : 2026-07-23 16:30:00

Date(s) :

2026-07-23

Débutants ou confirmés, soyez les bienvenus dans un cadre convivial pour expérimenter le contact avec la terre et créer une pièce unique de vos mains. Venez avec une idée, je vous accompagne pour la réaliser !

Inscription obligatoire. .

114 Route de Kermenguy Roscoff 29680 Finistère Bretagne +33 6 74 21 87 71

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English :

L’événement Stage de modelage Roscoff a été mis à jour le 2026-07-02 par OT ROSCOFF, COTE DES SABLES, ENCLOS PAROISSIAUX